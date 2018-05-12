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«Не ломайте светильники»: ярославцы за свой счёт поставили фонари в опасном месте
12 мая 2018 09:05
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Четверо ярославцев скинулись и поставили светильники на солнечных батареях в опасных местах бывшего железнодорожного моста через Которосль. Таким образом ребята решили обезопасить место, по которому каждый день ходят сотни людей.
— Мост давно не используется, как железнодорожный, но пешеходы его используют очень активно, — рассказал местный журналист Дмитрий Уторов. — Ставили светильники мы вечером и насчитали более 600 прохожих. В основном, это люди, которые шли с работы домой. А в тёмное время суток здесь легко можно запнуться и получить травмы. Совсем недавно здесь пострадал ребёнок. После этого происшествия мы с друзьями решили не искать ответственных, а сами обезопасили мост. Да, к нам присоединились два юных помощника: Никита и Максим. Передайте им от нас «Спасибо».
Технология светильников, которые установили на мосту для подсветки опасных участков, заключается в том, что днём фонари набирают энергию, а ночью светятся. Электроэнергия, которая используется в этих фонарях — идет от природы и полностью бесплатна. Фонари собраны таким образом, что их невозможно применить где-то еще — они не разбираются и автоматически включаются и выключаются, а заряда хватает на целую ночь.
— Мы надеемся, что местные жители и в первую очередь подростки не будут ломать конструкции светильников, — отметил Дмитрий Уторов.
Недавно с этого моста упал 13-летний мальчик. Он получил травмы головы и перелом лучевой кости. Ярославский журналист и его друзья уверены, что если бы на мосту было освещение, то этого могло бы не произойти.
Фото: Дмитрий Уторов
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