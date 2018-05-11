×
Открыть
Городские новости и погода в приложении 76.ru
Продажа авто, мото


Обратная связь

Город

В речке рядом с полигоном «Скоково» помутнела вода

11 мая 2018 16:23
1 445 5
река, Ярославль, Скоково, мусорный скандал

Жители Ярославля заметили резкое помутнение реки Нора, которая течёт неподалёку от полигона «Скоково» и впадает в Волгу.

— Река Нора впадает в Волгу, ниже по течению находится Северный водозабор. Жители деревни Порошино Бекреневского сельсовета сообщили о том, что вода в Норе стала коричневого цвета, дна не видно, — рассказала в социальных сетях градозащитница Елена Богданова. — Неработающие очистные сооружения свалки «Скоково» находятся выше по течению Норы, — считает она.

Чиновники областного департамента охраны окружающей среды и природопользования отозвались на её публикацию.

— Мутность речной воды возрастает в период дождей и обычно достигает наибольшего значения в весеннее половодье, — рассказал старший государственный инспектор департамента охраны и окружающей среды и природопользования Александр Борков. — Повышение мутности воды в период обильного снеготаяния является типичным явлением для рек нашего региона.

Кстати, полигон «Скоково» теперь полностью принадлежит правительству Ярославской области — депутаты передали его из владений Ярославского района.

Анна Елкина
Анна Елкина Написать письмо
Фото: Елена Богданова
Продажа авто, мото
Далее: Ярославские депутаты собирают подписи за запрет транзита мусора между регионами

Новое на сайте
Скандинавский антициклон принесёт в Ярославль заморозки: когда ждать пика похолодания

Скандинавский антициклон принесёт в Ярославль заморозки: когда ждать пика похолодания
Валютные риски оформили в банках

Валютные риски оформили в банках
Жара после сильных осадков: синоптики предупредили ярославцев о надвигающемся балтийском антициклоне

Жара после сильных осадков: синоптики предупредили ярославцев о надвигающемся балтийском антициклоне
Вопрос-ответ: кассы нового образца

Вопрос-ответ: кассы нового образца
Ливни и грозы: синоптики предупредили ярославцев о дождливых праздниках

Ливни и грозы: синоптики предупредили ярославцев о дождливых праздниках

Фильм недели
8 мая
«Мстители»: камни для беспечности
Людские жизни снова под угрозой, но на этот раз не из-за супергеройских разборок. Титан Танос, чье имя боятся произносить в разных уголках...
Комментарии (16): Часть 14 А второй образ... далее
3 мая
«Смешарики. Дежавю»: на потеху времени
Что нужно для празднования дня рождения? Кому-то достаточно спокойной встречи с близкими, а некоторым приключений по всему миру мало. И не нужно...
Комментарии (9): зайку можно ) далее
Лучшие курсы валют
Банки в Ярославле
  покупка продажа
USD 61,50 61,99
EUR 73,50 73,99
Драгоценные металлы
  покупка продажа
Золото 2380,00 2480,00
Курсы валют ЦБ РФ на 12.05
USD 61,74 -0,79
EUR 73,51 -0,66
Динамика курсов валют
Конвертор валют




Опрос
Вы посещаете ветеринара со своими питомцами?
Статистика | Все опросы
Новости партнеров
  • 76.ru в соцсетях
  • Мобильные приложения
RUgion.ru HEARST SHKULEV Digital Regional Network
Copyright © 2001-2018. ООО «Сеть городских порталов».
Увидели ошибку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter.
Порядок использования информации. Техподдержка.
Публикация материалов под меткой «На правах рекламы» и «Новости компаний» оплачена из средств рекламодателя
18+ Rambler's Top100  
Сетевое издание «76.ру» (18+). Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-70960 от 13.09.2017 г.
Учредитель: ООО «Сеть городских порталов». Редакция: ООО «Сеть городских порталов». Главный редактор: Прохорова Ольга Геннадиевна.
Адрес редакции: 150003, г. Ярославль, ул. Республиканская 3, корпус 4, офис 313, 8 (485) 259-9990 (доб. 2).
Электронный адрес редакции: 76@rugion.ru.  Сообщить новость
Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: ur@info74.ru.