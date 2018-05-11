В речке рядом с полигоном «Скоково» помутнела вода

Коричневая вода на реке Нора

Жители Ярославля заметили резкое помутнение реки Нора, которая течёт неподалёку от полигона «Скоково» и впадает в Волгу.

— Река Нора впадает в Волгу, ниже по течению находится Северный водозабор. Жители деревни Порошино Бекреневского сельсовета сообщили о том, что вода в Норе стала коричневого цвета, дна не видно, — рассказала в социальных сетях градозащитница Елена Богданова. — Неработающие очистные сооружения свалки «Скоково» находятся выше по течению Норы, — считает она.

Чиновники областного департамента охраны окружающей среды и природопользования отозвались на её публикацию.

— Мутность речной воды возрастает в период дождей и обычно достигает наибольшего значения в весеннее половодье, — рассказал старший государственный инспектор департамента охраны и окружающей среды и природопользования Александр Борков. — Повышение мутности воды в период обильного снеготаяния является типичным явлением для рек нашего региона.

Кстати, полигон «Скоково» теперь полностью принадлежит правительству Ярославской области — депутаты передали его из владений Ярославского района.