Ярославские депутаты собирают подписи за запрет транзита мусора между регионами

Депутаты хотят запретить вывозить мусор в другие регионы

Сегодня на площади Богоявления и Красной площади появились кубы, где собирают подписи в поддержку законопроекта депутатов Ярославской областной думы Сергея Балабаева и Василия Цепенды о запрете перемещения отходов между регионами. По предложенному на рассмотрение в региональную думу законопроекту, мусор, который не является продуктом вторичной переработки, не должен перемещаться в соседние регионы для захоронения. Кубы для сбора подписей будут возить по районам Ярославля и по области.

— Законопроект, в случае его принятия, позволит не только решить проблему московского мусора в Ярославской области, но и навсегда устранит ситуацию, при которой одни регионы становятся мусорной свалкой для других, — рассказал Василий Цепенда.

Кроме того, депутаты решили устроить митинг в поддержку законопроекта.

— Сегодня мы подали уведомление на проведение митинга 23 апреля на Советской площади, — рассказал Василий Цепенда.

Сегодня стало известно, что депутаты Ярославского района поддержали передачу полигона «Скоково» Ярославской области, чтобы свалка могла принимать не только отходы из Ярославля и региона, но и из других муниципальных образований.