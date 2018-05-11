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Ярославские депутаты собирают подписи за запрет транзита мусора между регионами
11 мая 2018 16:03
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Сегодня на площади Богоявления и Красной площади появились кубы, где собирают подписи в поддержку законопроекта депутатов Ярославской областной думы Сергея Балабаева и Василия Цепенды о запрете перемещения отходов между регионами. По предложенному на рассмотрение в региональную думу законопроекту, мусор, который не является продуктом вторичной переработки, не должен перемещаться в соседние регионы для захоронения. Кубы для сбора подписей будут возить по районам Ярославля и по области.
— Законопроект, в случае его принятия, позволит не только решить проблему московского мусора в Ярославской области, но и навсегда устранит ситуацию, при которой одни регионы становятся мусорной свалкой для других, — рассказал Василий Цепенда.
Кроме того, депутаты решили устроить митинг в поддержку законопроекта.
— Сегодня мы подали уведомление на проведение митинга 23 апреля на Советской площади, — рассказал Василий Цепенда.
Сегодня стало известно, что депутаты Ярославского района поддержали передачу полигона «Скоково» Ярославской области, чтобы свалка могла принимать не только отходы из Ярославля и региона, но и из других муниципальных образований.
Фото: Александра Савельева
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