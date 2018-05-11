|
|
Вы не авторизованыВход Регистрация
|
Обратная связь
Если у вас есть предложения или замечания о работе наших сайтов, вы можете отправить нам сообщение через форму обратной связи.
|
Можно купаться через две недели: в Ярославле проверяют городские пляжи
11 мая 2018 15:16
1 446 2
В этом году в Ярославле вновь откроют официально всего три городских пляжа — Центральный, Тверицкий и пляж в Норском. Во всех остальных местах города купаться будет запрещено. О чём развесят таблички, и в случае происшествия ответственность останется за самими купающимися.
— А то у нас любят после шашлычка с водочкой нырнуть, наступят там на что-нибудь. Мы же не можем всю Волгу с водолазами проверить, — сказал мэр Владимир Слепцов на общегородском совещании. — Выставим аншлаги, пускай ответственность будет на самих людях.
Через две недели, ко Дню города, на пляжах уже проверят песок и дно рек. А к 1 июня — официальному дню открытия пляжного сезона — обещают опубликовать пробы воды и песка по всему городу.
На официальных пляжах будут работать мобильные туалеты, установят кабинки для переодевания, контейнеры для отходов и вышки спасателей.
В прошлом году ярославцы немало чудили на пляжах: один устроил экстремальный прыжок с вышки спасателей, кто-то пытался переплыть Волгу, а толпу молодёжи забрали с пляжа в полицию.
Фото: Александра Савельева
|
Новое на сайте
Фильм недели
8 мая
«Мстители»: камни для беспечности
Людские жизни снова под угрозой, но на этот раз не из-за супергеройских разборок. Титан Танос, чье имя боятся произносить в разных уголках...
Часть 14 А второй образ... далее
3 мая
«Смешарики. Дежавю»: на потеху времени
Что нужно для празднования дня рождения? Кому-то достаточно спокойной встречи с близкими, а некоторым приключений по всему миру мало. И не нужно...
зайку можно ) далее
Лучшие курсы валют
Опрос
Новости партнеров