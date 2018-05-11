Можно купаться через две недели: в Ярославле проверяют городские пляжи

Через две недели пляжи уже будут проверены

В этом году в Ярославле вновь откроют официально всего три городских пляжа — Центральный, Тверицкий и пляж в Норском. Во всех остальных местах города купаться будет запрещено. О чём развесят таблички, и в случае происшествия ответственность останется за самими купающимися.

— А то у нас любят после шашлычка с водочкой нырнуть, наступят там на что-нибудь. Мы же не можем всю Волгу с водолазами проверить, — сказал мэр Владимир Слепцов на общегородском совещании. — Выставим аншлаги, пускай ответственность будет на самих людях.

Через две недели, ко Дню города, на пляжах уже проверят песок и дно рек. А к 1 июня — официальному дню открытия пляжного сезона — обещают опубликовать пробы воды и песка по всему городу.

На официальных пляжах будут работать мобильные туалеты, установят кабинки для переодевания, контейнеры для отходов и вышки спасателей.

В прошлом году ярославцы немало чудили на пляжах: один устроил экстремальный прыжок с вышки спасателей, кто-то пытался переплыть Волгу, а толпу молодёжи забрали с пляжа в полицию.