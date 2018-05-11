В одном из торговых центров Ярославля нашли серьёзные нарушения безопасности

Прокуратура возбудила дела об административных правонарушениях

Во время масштабной проверки ярославская прокуратура нашла многочисленные нарушения в торговом центре «Шоколад» на Московском проспекте. Выяснилось, что у руководства торгового центра отсутствуют технические паспорта основного электрооборудования, сертификаты на оборудование, производственные инструкции по эксплуатации электроустановок; отсутствуют журналы учета, протоколы испытания и измерения сопротивления изоляции проводов, кабелей и заземляющих устройств, отсутствуют протоколы испытания электрооборудования и аппаратов электроустановок и другого электрооборудования. Кроме того, из кабельной заделки течёт масло, а в месте прохождения кабеля не заделано отверстие.

— По результатам проверки в отношении юридического лица, занимающего нежилые помещения в торговом комплексе «Шоколад» — ООО «Управляющая компания "Мкапитал"», а также в отношении должностного лица ответственного за электрохозяйство, возбуждены дела об административных правонарушениях, — рассказали в прокуратуре Красноперекопского района.

Кстати, недавно в этом торговом центре произошло ЧП: всех посетителей и работников комплекса эвакуировали после сообщения о бомбе.