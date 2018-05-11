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Бюджетные организации Ярославля взяли под контроль

11 мая 2018 14:48
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электроэнергия, Ярославль, ТНС-Энерго

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ПАО «ТНС энерго Ярославль» контролирует своевременность оплаты контрагентами потребленной электроэнергии. Особое внимание уделяется социально значимым объектам, в частности, детским садам, школам, домам культуры, организациям, обеспечивающим уличное освещение в населенных пунктах. Оплата потребляемой ими электроэнергии производится из бюджета соответствующего муниципального района Ярославской области. Среди добросовестных районов — Мышкинский, Большесельский, Некоузский, Первомайский, Любимский районы, а также г. Ярославль. Часть муниципальных образований задерживают оплату, в частности, Даниловский, Некрасовский, Ярославский, Ростовский, Пошехонский, Гаврилов-Ямский, Борисоглебский, Рыбинский, Тутаевский, а также г. Переславль-Залесский и г. Рыбинск.

Среди районов с участившимися фактами нарушений платежной дисциплины отличился Переславский район. Задолженность по объектам на 01.05.2018 г. составляет порядка 3 миллионов рублей. За каждую просрочку платежа гарантирующий поставщик электроэнергии на территории Ярославской области вправе начислить законную неустойку (пени), которая в свою очередь становится дополнительной нагрузкой на бюджет муниципального образования. Также в соответствии с законодательством в отношении объектов уличного освещения, домов культуры может быть введено ограничение режима потребления электроэнергии. Безусловно, это негативно отразится на повседневной жизни жителей муниципального района.

ПАО «ТНС энерго Ярославль» рекомендует главам муниципальных образований обратить внимание на своевременную оплату потребления электроэнергии бюджетными учреждениями и организациями.

Подробнее с рейтингом можно ознакомиться на сайте компании.

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