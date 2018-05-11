Любовная драма: подробности трагической гибели 17-летней девушки в Ярославле

Всё произошло в подъезде этого дома

Стали известны подробности гибели 17-летней девушки в Ярославле. Все произошло сегодня ночью в доме на проспекте Толбухина.

Жильцы дома говорят: Анна (имя изменено. — Прим.ред.) пришла сюда в гости к подруге, в картиру в третьем подъезде. Так компания подростков выпивала. И в какой-то момент девушка упала с балкона.

— Они там любовь крутили, всякое могло быть... — сокрушаются соседи.

Выяснением всех обстоятельств сейчас занимаются следователи.

— По факту обнаружения тела проводится проверка, — рассказали в СУ СКР по Ярославской области.