На Пятёрке мужчина упал с 14 этажа и разбился

Мужчина выпал с балкона на четырнадцатом этаже

Тело мужчины обнаружили 9 мая под окнами многоэтажного дома в конце Пятёрки. Мужчина выпал с балкона общего пользования на четырнадцатом этаже дома 66а по Угличской улице.

— От многочисленных травм мужчина скончался на месте, — рассказали в следственном управлении Следственного комитета России по Ярославской области. — По факту смерти человека проводится проверка.

По словам очевидцев, на балконе мужчина был один.

Этой ночью, упав с балкона в центре Ярославля, погибла 17-летняя девушка.