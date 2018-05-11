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На Пятёрке мужчина упал с 14 этажа и разбился
11 мая 2018 13:55
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Тело мужчины обнаружили 9 мая под окнами многоэтажного дома в конце Пятёрки. Мужчина выпал с балкона общего пользования на четырнадцатом этаже дома 66а по Угличской улице.
— От многочисленных травм мужчина скончался на месте, — рассказали в следственном управлении Следственного комитета России по Ярославской области. — По факту смерти человека проводится проверка.
По словам очевидцев, на балконе мужчина был один.
Этой ночью, упав с балкона в центре Ярославля, погибла 17-летняя девушка.
Фото: «Яндекс.Карты»
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