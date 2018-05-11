Слепцов разрешил чиновникам снять пиджаки: на один день вся мэрия пересядет на велосипеды

Мэр планирует и сам приехать на работу на велосипеде

В следующую пятницу чиновники мэрии Ярославля поедут на работе на велосипеде. Мэр Владимир Слепцов настоял, чтобы все работники администрации приняли участие в этой акции 18 мая. И даже разрешил в этот день отойти от строгого дресс-кода, который действует в мэрии.

— Акция позитивная. Мы, руководители, в следующую пятницу поедем на работу на велосипедах, — сказал сегодня Владимир Слепцов. — На следующую общегородскую планёрку не обязательно приходить в костюмах, можно выбрать что-то в стиле кэжуал, — добавил мэр.

Кстати, среди ярославских велосипедистов есть и те, кто присоединяется к этой всемирной акции даже зимой.