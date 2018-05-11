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Слепцов разрешил чиновникам снять пиджаки: на один день вся мэрия пересядет на велосипеды
11 мая 2018 12:48
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В следующую пятницу чиновники мэрии Ярославля поедут на работе на велосипеде. Мэр Владимир Слепцов настоял, чтобы все работники администрации приняли участие в этой акции 18 мая. И даже разрешил в этот день отойти от строгого дресс-кода, который действует в мэрии.
— Акция позитивная. Мы, руководители, в следующую пятницу поедем на работу на велосипедах, — сказал сегодня Владимир Слепцов. — На следующую общегородскую планёрку не обязательно приходить в костюмах, можно выбрать что-то в стиле кэжуал, — добавил мэр.
Кстати, среди ярославских велосипедистов есть и те, кто присоединяется к этой всемирной акции даже зимой.
Фото: Владимир Слепцов / vk.com
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