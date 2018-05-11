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Премьера: «Волков Бэнд» выпустила первый клип
11 мая 2018 14:02
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Группа поющих актёров Волковского театра «Волков Бэнд» выпустила первый клип.
Если обычно музыканты «Волков Бенд» на своих концертах исполняют каверы, то клип сняли на свою композицию.
— Мы любим петь каверы хороших песен, я надеюсь, выбор репертуара нравится нашим слушателям, — рассказал один из лидеров группы Руслан Халюзов. — Но любому музыканту важнее всего на свете создавать свою музыку, чем мы и занимаемся с января 2018 года. Мы неспешно пишем собственный альбом и сегодня хотим представить видео на нашу первую композицию — «Вверх». Музыку для песни написал Виталий Балдыч, а слова сами актёры — Руслан Халюзов и Максим Подзин. Исполнила лиричную песню солистка Евгения Родина, ей аккомпанируют «Волков Бэнд» и Камерный оркестр Ярославского музыкального училища имени Собинова.
— Это видео и вся наша работа не были бы возможны, если бы не поддержка родного Волковского театра, с которого, собственно, все и началось, — сказал Руслан Халюзов.
Группа «Волков Бэнд» существует с 2012 года. Актёры выступали на квартирниках и вечеринках в театре, затем стали устраивать концерты и участвовать в фестивалях. Скандальная история с отменой концерта на Первомайском бульваре огорчила поклонников, а сами актёры решили отходить от неприятной ситуации, ударившись в работу.
Фото: «Волков Бенд», «Волков Бэнд»
Видео: «Волков Бэнд»
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