Премьера: «Волков Бэнд» выпустила первый клип

Песню исполнила Евгения Родина

Группа поющих актёров Волковского театра «Волков Бэнд» выпустила первый клип.

Если обычно музыканты «Волков Бенд» на своих концертах исполняют каверы, то клип сняли на свою композицию.





— Мы любим петь каверы хороших песен, я надеюсь, выбор репертуара нравится нашим слушателям, — рассказал один из лидеров группы Руслан Халюзов. — Но любому музыканту важнее всего на свете создавать свою музыку, чем мы и занимаемся с января 2018 года. Мы неспешно пишем собственный альбом и сегодня хотим представить видео на нашу первую композицию — «Вверх». Музыку для песни написал Виталий Балдыч, а слова сами актёры — Руслан Халюзов и Максим Подзин. Исполнила лиричную песню солистка Евгения Родина, ей аккомпанируют «Волков Бэнд» и Камерный оркестр Ярославского музыкального училища имени Собинова.

Слова к песне написали сами актёры

— Это видео и вся наша работа не были бы возможны, если бы не поддержка родного Волковского театра, с которого, собственно, все и началось, — сказал Руслан Халюзов.

Группа «Волков Бэнд» существует с 2012 года. Актёры выступали на квартирниках и вечеринках в театре, затем стали устраивать концерты и участвовать в фестивалях. Скандальная история с отменой концерта на Первомайском бульваре огорчила поклонников, а сами актёры решили отходить от неприятной ситуации, ударившись в работу.