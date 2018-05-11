Полигон «Скоково» передали Ярославской области: почему

Полигон переходит в собственность к Ярославской области

Полигон «Скоково» перешёл из Ярославского района в областную собственность. Депутаты муниципального совета района поддержали передачу акций.

— Со следующего года все полномочия по сбору и утилизации отходов переходят на уровень субъекта, — рассказал директор департамента охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области Дмитрий Пеньков. — Передача полигона из районной в областную собственность — одно из мероприятий в этом направлении. «Скоково» решает межмуниципальные задачи. Оно принимает отходы не только из Ярославля и Ярославского района, но и из других муниципальных образований. Консолидация активов в региональной собственности позволит более эффективно управлять полигоном.

Глава Ярославского района Николай Золотников поддержал решение депутатов. По его словам, Ярославский район не в состоянии решить финансовые задачи на модернизацию полигона.

— Депутаты приняли верное и грамотное решение, — считает Золотников. — Конечно, у области больше возможностей в направлении развития сферы обращения с отходами. Здесь стоят серьезные задачи: организация работы по сортировке мусора, модернизация очистных сооружений, строительство перерабатывающего комплекса. Все эти финансово затратные мероприятия муниципальному образованию самостоятельно выполнить не под силу.

Вокруг свалки теперь полно людей. Всю неделю на полигоне замеряли уровень радиации. Каждый день за состоянием свалки следят спасатели. А в субботу на дороге к полигону собираются выстроиться с одиночными пикетами противники ввоза московского мусора.