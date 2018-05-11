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На улицах овраги: мэр Ярославля посчитал, сколько ям появилось весной в городе
11 мая 2018 09:56
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На утренней планёрке в мэрии Ярославля сегодня рассказали о том, как обстоят дела с ремонтом ям, которые массово появились на дорогах после зимы. Чиновники подсчитали и запротоколировали в городе 9000 ям.
— В том году было 4500, объём сам по себе увеличился. По улице Чкалова недавно ездил, там земляные гейзеры появились из-под земли, никогда такого не было, — шокирован мэр Владимир Слепцов. — На улицу Гагарина недавно заезжал после жалоб, так там не ямы, а просто овраги.
Как отчитался глава департамента дорожного хозяйства, в ближайшие несколько дней залатают ямы на улице Красноборской, проспекте Октября, первой Тормозной и Тутаевском шоссе.
— Надо же, чтобы можно было хоть где-то проехать в городе, — сказал градоначальник.
Сегодня проверяющие поедут на Толбухинский мост, где дорожный подрядчик заверил, что залатал все ямы. А многострадальный проект Авиаторов, который будут ремонтировать в этом году по федеральной программе, до ремонта будут засыпать инертными материалами.
Фото: Александра Савельева
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