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В Ярославле 17-летняя девушка разбилась насмерть, упав с балкона
11 мая 2018 10:34
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В Ярославле погибла 17-летняя девушка. Она упала с балкона и разбилась насмерть. Всё произошло этой ночью в центре города. По предварительной информации, девушка была в состоянии алкогольного опьянения.
— По факту обнаружения тела в Кировском районе Ярославля проводится проверка, — прокомментировали произошедшее в СУ СК РФ по Ярославской области.
Фото: Александра Савельева
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