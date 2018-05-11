В Ярославле 17-летняя девушка разбилась насмерть, упав с балкона

Девушка погибла на месте

В Ярославле погибла 17-летняя девушка. Она упала с балкона и разбилась насмерть. Всё произошло этой ночью в центре города. По предварительной информации, девушка была в состоянии алкогольного опьянения.

— По факту обнаружения тела в Кировском районе Ярославля проводится проверка, — прокомментировали произошедшее в СУ СК РФ по Ярославской области.