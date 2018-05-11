Наши клумбы должны шокировать: мэр раскритиковал проекты цветочного оформления города

Эту клумбу мэр посчитал слишком простой

Этим летом клумбы Ярославля расцветут по-новому. На их украшение потратят около миллиона цветов, здесь мы писали, сколько это стоит.

Сегодня на общегородской планёрке в мэрии Ярославля показали проекты, какими будут самые красивые клумбы города. Мэр Владимир Слепцов лично их оценил, раскритиковав одну из них — на Красной площади.

— Это центральная площадь города, должна быть просто вся в цветах. Она гостей города и жителей города в хорошем смысле должна шокировать, — заявил Владимир Слепцов. — По старинке заканчивайте работать. Сделайте лучше немного, но хорошо. На цветы должен смотреть и восхищаться, а здесь нет восхищения.

В проекте на Красной площади предложили сделать орнамент из цветов и оставить много места под свободный газон, на котором будут стоять футбольные мячи. Кстати, на нескольких клумбах города цветы высадят в форме футбольных мячей.