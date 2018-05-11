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Наши клумбы должны шокировать: мэр раскритиковал проекты цветочного оформления города
11 мая 2018 10:09
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Этим летом клумбы Ярославля расцветут по-новому. На их украшение потратят около миллиона цветов, здесь мы писали, сколько это стоит.
Сегодня на общегородской планёрке в мэрии Ярославля показали проекты, какими будут самые красивые клумбы города. Мэр Владимир Слепцов лично их оценил, раскритиковав одну из них — на Красной площади.
— Это центральная площадь города, должна быть просто вся в цветах. Она гостей города и жителей города в хорошем смысле должна шокировать, — заявил Владимир Слепцов. — По старинке заканчивайте работать. Сделайте лучше немного, но хорошо. На цветы должен смотреть и восхищаться, а здесь нет восхищения.
В проекте на Красной площади предложили сделать орнамент из цветов и оставить много места под свободный газон, на котором будут стоять футбольные мячи. Кстати, на нескольких клумбах города цветы высадят в форме футбольных мячей.
Фото: Мэрия Ярославля
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