Сегодня утром в Ярославской области маршрутка с пассажирами врезалась в лося

Животное погибло

Сегодня утром в Рыбинске на Переборском тракте произошло ДТП с лосем. В животное врезалась маршрутка с пассажирами. К счастью, люди не пострадали. А вот бедное животное погибло.

— Из пострадавших только лось. Его сбили насмерть, — передаёт из Рыбинска Дарья Смородина.

А вот прошлой зимой ДТП с лосем в Ярославской области закончилось плачевно. В аварии погиб пенсионер.