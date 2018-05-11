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Сегодня утром в Ярославской области маршрутка с пассажирами врезалась в лося
11 мая 2018 10:20
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Сегодня утром в Рыбинске на Переборском тракте произошло ДТП с лосем. В животное врезалась маршрутка с пассажирами. К счастью, люди не пострадали. А вот бедное животное погибло.
— Из пострадавших только лось. Его сбили насмерть, — передаёт из Рыбинска Дарья Смородина.
А вот прошлой зимой ДТП с лосем в Ярославской области закончилось плачевно. В аварии погиб пенсионер.
Фото: Подслушано в Рыбинске/Vk.com
Видео: Алиса Смирнова
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