Город без людей: как выглядит Ярославль в пять утра

Город прекрасен без дневной суеты

Утренний Ярославль ленив и нежен. Особенно сейчас, в такую роскошную майскую погоду. Город просторный и притихший. Ещё полчаса-час — и он наполнится шумом и суетой, начнётся новый день. А пока — тишина и и пробуждающееся солнце. Почти нет машин и людей. И только щелкает фотоаппаратом наша Саша Савельева.

Как просыпается город, смотрите в нашем фоторепортаже!

Нежное утреннее солнце

На улице ни души!

Я вижу все твои трещинки, родной Ярославль

Город тихий и умиротворенный в такой ранний час

Московский проспект за час до пробок

И светофоры ещё спят

Ранние пташки