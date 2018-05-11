Город без людей: как выглядит Ярославль в пять утра

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Фоторепортаж
Утренний Ярославль ленив и нежен. Особенно сейчас, в такую роскошную майскую погоду. Город просторный и притихший. Ещё полчаса-час — и он наполнится шумом и суетой, начнётся новый день. А пока — тишина и и пробуждающееся солнце. Почти нет машин и людей. И только щелкает фотоаппаратом наша Саша Савельева.
Как просыпается город, смотрите в нашем фоторепортаже!
Фото: Александра Савельева
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