Полыхали в пламени: сегодня ночью в Ярославской области сгорели три иномарки

Машина уничтожена полностью

Ночью в Ярославле и Рыбинске полыхали автомобили.

В Рыбинске на улице 50 лет ВЛКСМ, 4а сгорела машина «Ауди». Вся иномарка была охвачена огнём. И хотя пожар удалось потушить за 15 минут, весь салон автомобиля выгорел. В Ярославле на улице Некрасова 63, корпус 2 сгорела машина «Тойота». Огонь разгорелся настолько, что перекинулся на соседний «Опель». В результате пожара японская иномарка сгорела полностью, а вот немецкий автомобиль получил серьёзные повреждения.

— В результате пожара пострадавших нет. Причины возгорания уточняются, — рассказали в управлении МЧС по Ярославской области.