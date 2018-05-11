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Полыхали в пламени: сегодня ночью в Ярославской области сгорели три иномарки
11 мая 2018 09:46
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Ночью в Ярославле и Рыбинске полыхали автомобили.
В Рыбинске на улице 50 лет ВЛКСМ, 4а сгорела машина «Ауди». Вся иномарка была охвачена огнём. И хотя пожар удалось потушить за 15 минут, весь салон автомобиля выгорел. В Ярославле на улице Некрасова 63, корпус 2 сгорела машина «Тойота». Огонь разгорелся настолько, что перекинулся на соседний «Опель». В результате пожара японская иномарка сгорела полностью, а вот немецкий автомобиль получил серьёзные повреждения.
— В результате пожара пострадавших нет. Причины возгорания уточняются, — рассказали в управлении МЧС по Ярославской области.
Фото: ГУ МЧС по ЯО
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