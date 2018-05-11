В Ярославле к соснам приставили дежурных

Сосны сажали по всем правилам

В Ярославле на Советской улице между Домом моды и памятником Ленину высадили 30 сосен. Такой подарок городу сделало одно из предприятий.

— Мы привлекли профессионалов в сфере посадки деревьев, чтобы сосенки гарантированно прижились, — сказала глава администрации Кировского и Ленинского районов Любовь Сурова.

Чтобы следить за ростом сосен, им назначили дежурных.

— Они будут ухаживать за деревьями до тех пор, пока те окончательно не приживутся, — сказала Сурова.

И уточнила — новые деревья посадят скоро в сквере на улице Терешковой. Здесь сделают необычный ландшафтный дизайн — объединят тему русских сказок и космических полётов.