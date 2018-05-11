В молоке и кефире в Ярославской области нашли кишечную палочку

В 30% молочной продукции нашли нарушения

В Ярославской области 63 пробы молока и молочной продукции из 216 не соответствуют требованиям.

С начала года Россельхознадзор по Ярославской области обнаружил 80 нарушений. В 47 случаях молочные продукты содержали растительные жиры и масла, чаще это нарушение встретилось в сырах — 19 случаев и в масле — 17 случаев, в восьми образцах пастеризованного молока специалисты нашли незаявленное добавление сухого молока, еще в восьми — антибиотиков, семь проб не соответствовали заявленной доли белка, а еще восемь — массовой доли жира. В двух случаях в молоке и в кефире нашли даже кишечную палочку.

— К предприятиям, допустившим выпуск некачественной продукции, были приняты меры в соответствии с законодательством, — рассказали в Россельхознадзоре. — Всего с начала 2018 года по Ярославской области утилизировано 741,2 килограмма творога, 5,2 килограмма сыра и 3 литра молока.

На прошлой неделе специалисты Россельхознадзора нашли на сыродельном заводе в Ярославской области 740 килограммов просроченного творога, из которого собирались делать сыр.