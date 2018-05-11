В Рыбинске под самолётом провалился асфальт

Яма появилась под самолётом

В Рыбинске на улице Моторостроителей прямо под носом самолёта ТУ-104 провалился асфальт. От ямы на дороге пострадали автовладельцы.

— Вчера женщина на новой машине хорошо улетела туда, — написала Ольга Соколова в группе «Подслушано в Рыбинске» в соцсети «ВКонтакте». — Не видела эту яму. Треск стоял хороший.

Сейчас в проваливающийся асфальт воткнули ветки, на которых растянули сигнальную ленту.

Яму огородили ветками

Жители города обсуждают, что могло стать причиной очередного обвала на дороге, и просят друг друга быть в этом месте осторожнее.

— Очевидно же, что с коллектором связано. Надо вскрывать, смотреть, что там случилось. Вымыло грунт или с коммуникациями чего, — написал житель Рыбинска Алексей Мазурин.

В конце апреля большой кусок асфальта провалился в одном из рыбинских дворов, а через несколько дней ямы появились на свежеотремонтированном тротуаре на улице 9 Мая.