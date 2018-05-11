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В Рыбинске под самолётом провалился асфальт
10 мая 2018 22:23
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В Рыбинске на улице Моторостроителей прямо под носом самолёта ТУ-104 провалился асфальт. От ямы на дороге пострадали автовладельцы.
— Вчера женщина на новой машине хорошо улетела туда, — написала Ольга Соколова в группе «Подслушано в Рыбинске» в соцсети «ВКонтакте». — Не видела эту яму. Треск стоял хороший.
Сейчас в проваливающийся асфальт воткнули ветки, на которых растянули сигнальную ленту.
Жители города обсуждают, что могло стать причиной очередного обвала на дороге, и просят друг друга быть в этом месте осторожнее.
— Очевидно же, что с коллектором связано. Надо вскрывать, смотреть, что там случилось. Вымыло грунт или с коммуникациями чего, — написал житель Рыбинска Алексей Мазурин.
В конце апреля большой кусок асфальта провалился в одном из рыбинских дворов, а через несколько дней ямы появились на свежеотремонтированном тротуаре на улице 9 Мая.
Фото: Надежда Абрамова «Подслушано в Рыбинске»/VK.com, Надежда Абрамова «Подслушано в Рыбинске»/VK.com
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