Ярославца за кражу кофе приговорили к колонии строгого режима

Ущерб магазину составил около десяти тысяч рублей

Кировский районный суд Ярославля признал 35-летнего мужчину виновным в краже кофе из магазина.

— В феврале этого года мужчина неоднократно заходил в магазин «Перекрёсток» в центре Ярославля, — рассказали в прокуратуре. — Оттуда он похитил 36 банок кофе общей стоимостью около десяти тысяч рублей.

На суде ярославец сказал, то похищенный товар собирался продать.

Учитывая, что мужчина и так был под административным надзором за неоднократные кражи, суд приговорил его к 1,5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Суда ждёт еще один грабитель магазинов. 17-летний школьник в чёрной маске крал из продуктовых магазинов кофе и алкоголь.