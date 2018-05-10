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Ярославца за кражу кофе приговорили к колонии строгого режима
10 мая 2018 20:48
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Кировский районный суд Ярославля признал 35-летнего мужчину виновным в краже кофе из магазина.
— В феврале этого года мужчина неоднократно заходил в магазин «Перекрёсток» в центре Ярославля, — рассказали в прокуратуре. — Оттуда он похитил 36 банок кофе общей стоимостью около десяти тысяч рублей.
На суде ярославец сказал, то похищенный товар собирался продать.
Учитывая, что мужчина и так был под административным надзором за неоднократные кражи, суд приговорил его к 1,5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.
Суда ждёт еще один грабитель магазинов. 17-летний школьник в чёрной маске крал из продуктовых магазинов кофе и алкоголь.
Фото: Александра Савельева
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