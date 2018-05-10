На въезде в Ярославль начали ставить стелу со стеклянными вставками

Конструкция стелы состоит из 6 частей

На въезде в Ярославль со стороны Москвы у дороги начали устанавливать стелу с названием города. Правда, пока только расчистили площадку и залили фундамент.

— Сегодня мы заканчиваем сборку под несущие конструкции, затем они будут отправлены на оцинковку, — рассказал генеральный директор компании-подрядчика Дмитрий Шор. — Начинаем резать и гнуть облицовку, заказали стекла. Мы используем специальную улучшенную сталь. Завершить работы планируем до конца июня.

Монтажники уточнили, что конструкция стелы сборная — когда всё будет готово, её разберут на 6 частей, перевезут на место установки и смонтируют, вставив стеклянные элементы. Размеры стелы — 10 метров в высоту и 6 метров в ширину, вес несущей части — 10 тонн.

Ярославцы сами выбирали, какую стелу поставить на въезде в город со стороны Москвы

Какую стелу поставить при въезде в город, выбирали сами ярославцы. Именно они проголосовали за проект Егора Збранского — стелу в виде щита. Губернатор Дмитрий Миронов попросил мэра Ярославля Владимира Слепцова начать работы поскорее. На всё это дело потратили 15 миллионов рублей.