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На въезде в Ярославль начали ставить стелу со стеклянными вставками
10 мая 2018 17:29
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На въезде в Ярославль со стороны Москвы у дороги начали устанавливать стелу с названием города. Правда, пока только расчистили площадку и залили фундамент.
— Сегодня мы заканчиваем сборку под несущие конструкции, затем они будут отправлены на оцинковку, — рассказал генеральный директор компании-подрядчика Дмитрий Шор. — Начинаем резать и гнуть облицовку, заказали стекла. Мы используем специальную улучшенную сталь. Завершить работы планируем до конца июня.
Монтажники уточнили, что конструкция стелы сборная — когда всё будет готово, её разберут на 6 частей, перевезут на место установки и смонтируют, вставив стеклянные элементы. Размеры стелы — 10 метров в высоту и 6 метров в ширину, вес несущей части — 10 тонн.
Какую стелу поставить при въезде в город, выбирали сами ярославцы. Именно они проголосовали за проект Егора Збранского — стелу в виде щита. Губернатор Дмитрий Миронов попросил мэра Ярославля Владимира Слепцова начать работы поскорее. На всё это дело потратили 15 миллионов рублей.
Фото: правительство Ярославской области, мэрия Ярославля
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