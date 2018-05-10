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В Брагино поселился бобр

10 мая 2018 16:35
1 183 0
животные, Ярославль, бобры, Брагино

В Брагино завёлся… бобр. Жители Дзержинского района нашли зверька возле одного из водоёмов. Бобр не обращал никакого внимания на людей, выбрался на сушу из воды и долго сидел на берегу, почёсывая лапкой голову.

 

Кстати, жители Брагино должны порадоваться такому соседству. Ведь бобры живут только в чистой воде. В грязной обитать они не станут. Может быть, не всё так плохо с экологией в Ярославле?

В регионе вообще развелось так много бобров, что власти попросили охотников почаще ловить этих животных.

За 2017 год их популяция вновь выросла, сегодня в регионе насчитывают около 20,2 тысячи бобров, которые устраивают немало проблем. Так, из-за их стараний на региональных дорогах 242 раза за год случались затопления.

— Бобров нередко уже замечали в городской черте, живут они в норах, которые сами и роют, или в хатках, — рассказали в департаменте охраны окружающей среды Ярославской области. — Если позволяют условия, высокий берег реки, то они роют для себя норы, вход которой находится под водой, а сама нора напоминает сложное строение с несколькими входами и выходами. Но если берег плохой, рыхлый, то бобры строят хатки. На строительство такого жилища, как хатка идут ветки, бревна, трава, глина.

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Анна Лурье
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Фото: Подслушано в Ярославле/Vk.com
Видео: Виктор Соловьёв/Vk.com
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