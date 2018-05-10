|
|
Вы не авторизованыВход Регистрация
|
Обратная связь
Если у вас есть предложения или замечания о работе наших сайтов, вы можете отправить нам сообщение через форму обратной связи.
|
Ярославского депутата оштрафовали за борьбу с ввозом московского мусора
10 мая 2018 16:05
396 0
Кировский районный суд Ярославля вынес решение, по которому депутат Областной думы Александр Воробьёв должен заплатить 10 тысяч рублей штрафа. В суд лидер ярославских коммунистов угодил за организацию несанкционированного митинга против ввоза московского мусора на полигон «Скоково».
— Я намерен обжаловать это решение суда, — сказал Александр Воробьёв.
Намерен Воробьёв и продолжать борьбу против ввоза мусора. А неравнодушные ярославцы в социальных сетях уже предлагают скинуться, чтобы оплатить штраф, выписанный депутату. Ведь платить ему придётся из личных денег.
Лидер коммунистов собрал людей у Знаменской башни, чтобы выразить протест против ввоза московского мусора. Власти предлагали ему другое место, но Воробьёв на уговоры перенести митинг подальше от центра не поддался. В суд Воробьёва вызвали через главу Ярославской областной думы.
Читайте также: все новости по теме «Мусорный скандал в Ярославле».
Фото: Александр Воробьёв
|
Новое на сайте
Фильм недели
позавчера
«Мстители»: камни для беспечности
Людские жизни снова под угрозой, но на этот раз не из-за супергеройских разборок. Титан Танос, чье имя боятся произносить в разных уголках...
3 мая
«Смешарики. Дежавю»: на потеху времени
Что нужно для празднования дня рождения? Кому-то достаточно спокойной встречи с близкими, а некоторым приключений по всему миру мало. И не нужно...
зайку можно ) далее
Лучшие курсы валют
Опрос
Новости партнеров