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Город

Ярославского депутата оштрафовали за борьбу с ввозом московского мусора

10 мая 2018 16:05
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мусор, Ярославль, мусорный скандал в Ярославле

Кировский районный суд Ярославля вынес решение, по которому депутат Областной думы Александр Воробьёв должен заплатить 10 тысяч рублей штрафа. В суд лидер ярославских коммунистов угодил за организацию несанкционированного митинга против ввоза московского мусора на полигон «Скоково».

— Я намерен обжаловать это решение суда, — сказал Александр Воробьёв.

Намерен Воробьёв и продолжать борьбу против ввоза мусора. А неравнодушные ярославцы в социальных сетях уже предлагают скинуться, чтобы оплатить штраф, выписанный депутату. Ведь платить ему придётся из личных денег.

Лидер коммунистов собрал людей у Знаменской башни, чтобы выразить протест против ввоза московского мусора. Власти предлагали ему другое место, но Воробьёв на уговоры перенести митинг подальше от центра не поддался. В суд Воробьёва вызвали через главу Ярославской областной думы.

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Михаил Контуев
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Фото: Александр Воробьёв
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