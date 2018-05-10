Ярославского депутата оштрафовали за борьбу с ввозом московского мусора

Депутат Александр Воробьёв организовал митинг против ввоза московского мусора

Кировский районный суд Ярославля вынес решение, по которому депутат Областной думы Александр Воробьёв должен заплатить 10 тысяч рублей штрафа. В суд лидер ярославских коммунистов угодил за организацию несанкционированного митинга против ввоза московского мусора на полигон «Скоково».

— Я намерен обжаловать это решение суда, — сказал Александр Воробьёв.

Намерен Воробьёв и продолжать борьбу против ввоза мусора. А неравнодушные ярославцы в социальных сетях уже предлагают скинуться, чтобы оплатить штраф, выписанный депутату. Ведь платить ему придётся из личных денег.

Лидер коммунистов собрал людей у Знаменской башни, чтобы выразить протест против ввоза московского мусора. Власти предлагали ему другое место, но Воробьёв на уговоры перенести митинг подальше от центра не поддался. В суд Воробьёва вызвали через главу Ярославской областной думы.

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