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Город

Госдума поставила точку в вопросе с переименованием Тутаева в Романов-Борисоглебск

10 мая 2018 15:18
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Тутаев, Романов-Борисоглебск

Сегодня депутаты Государственной думы России на пленарном заседании обсудили законопроект о переименовании города Тутаев в Романов-Борисоглебск.

— Законопроект ранее был принят в первом чтении, но сегодня отклонён, — пояснили в Государственной думе России. — Можно сказать, что в этом вопросе теперь поставлена точка — город решено не переименовывать. Останется Тутаевом.

До 1918 года Тутаев назывался Романов-Борисоглебском, который в свою очередь образовался в 1822 году путём слияния городов Романов и Борисоглебск. После победы Октябрьской революции город сменил своё название из-за упоминания царской фамилии. За несколько месяцев он пережил несколько переименований, но в итоге власти решили увековечить фамилию одного из красноармейцев и назвали его Тутаев. Эпопея с переименованием могла начаться еще в 1941 году, когда город мог получить имя Менделеев, но война помешала осуществить задуманное.

В начале 90-х в Тутаеве прошло два референдума о возвращении городу исторического названия Романов-Борисоглебск, но оба раза большинство жителей проголосовали против этой инициативы.

В 2015 году на городском совете было вынесено решение о переименовании Тутаева в Романов-Борисоглебск на основании опроса граждан, большинство из которых выступило за изменение названия города.

Но тутаевцы ждать изменений не стали — уже придумали городу логотип. Это логотип Тутаева. Но как бы... не совсем Тутаева. Почему на изображении два названия одного города.

Михаил Контуев
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Фото: Андрей Дементьев
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