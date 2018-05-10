×
Открыть
Городские новости и погода в приложении 76.ru
Продажа авто, мото


Обратная связь
Фоторепортаж

Город

Прощай, советская Пятёрка! Как малоэтажный район превращается в высотный

10 мая 2018 16:04
402 0
строительство, Ярославль, Пятерка

С Пятёркой в том виде, к какому мы привыкли, скоро придётся попрощаться. Район с невысокими разноцветными домишками, где соседи знают друг друга по именам, внезапно изменился. Теперь Пятёрка зарастает домами-гигантами, причём перестраивается район очень быстро. Не ходил по улице пару недель, и вместо шторок и горшков с цветами на подоконниках — распахнутые окна в пустые квартиры и выбитые стекла. Не был здесь месяц, и вместо расселённого дома уже пустырь, не ходил полгода — забор, краны, техника, белые кирпичи и пробивающаяся, как росток, очередная новостройка. Пожилые люди, прожившие здесь всю жизнь, вздыхают, видя, как уходит эпоха. Те, кто помоложе, ждут переселения в новенькие квартиры.

В мэрии Ярославля рассказали, как будет перестраиваться район в ближайшие годы.

 


— Аварийное жильё расселяли по программе, рассчитанной на 2013–2017 годы. Расселению подлежали жилые дома, признанные аварийными и подлежащими сносу до 1 января 2012 года, — рассказали в мэрии Ярославля. — Дома, признанные аварийными после 1 января 2012 года, будет раселять с учетом финансирования, а также с учетом принципа очередности.

Чтобы расселить людей из аварийных и ветхих домов, с застройщиками заключают договоры о развитии застроенных территорий, по которым они за свой счёт обеспечивают людей новым жильём. Сейчас действуют три таких договора:

  • территории, ограниченной улицами Чкалова, Белинского, Автозаводской, Радищева;
  • территории, ограниченной улицами Чехова, Кудрявцева, Тургенева, Угличской;
  • территории, ограниченной улицами Угличской, 3-й Жилой, 1-й Жилой.

За последние несколько лет в этих кварталах снесли 12 домов, на их месте построили 7 высоток, еще 7 находятся в стадии строительства.

В ближайшие годы из района пропадут еще 11 жилых домов: на улице Карла Либкнехта, дом 19; улице 1-й Жилой, дом 11, улице 3-й Жилой, дома 9,13 и 15; улице Автозаводской, дом 25/1а; улице Белинского, дома 8а, 15а, 17а, 22; улице Радищева, дом 4.

Елена Вахрушева
Елена Вахрушева Написать письмо
Фото: Александра Савельева
Видео: Лев Белков
Продажа авто, мото
Далее: В День Победы в центре Ярославля внедорожник сбил мотоциклиста

Новое на сайте
Валютные риски оформили в банках

Валютные риски оформили в банках
Жара после сильных осадков: синоптики предупредили ярославцев о надвигающемся балтийском антициклоне

Жара после сильных осадков: синоптики предупредили ярославцев о надвигающемся балтийском антициклоне
Вопрос-ответ: кассы нового образца

Вопрос-ответ: кассы нового образца
Ливни и грозы: синоптики предупредили ярославцев о дождливых праздниках

Ливни и грозы: синоптики предупредили ярославцев о дождливых праздниках
Кукольное царство ждет ярославцев

Кукольное царство ждет ярославцев

Фильм недели
позавчера
«Мстители»: камни для беспечности
Людские жизни снова под угрозой, но на этот раз не из-за супергеройских разборок. Титан Танос, чье имя боятся произносить в разных уголках...
3 мая
«Смешарики. Дежавю»: на потеху времени
Что нужно для празднования дня рождения? Кому-то достаточно спокойной встречи с близкими, а некоторым приключений по всему миру мало. И не нужно...
Комментарии (9): зайку можно ) далее
Лучшие курсы валют
Банки в Ярославле
  покупка продажа
USD 61,84 62,20
EUR 73,87 74,19
Драгоценные металлы
  покупка продажа
Золото 2380,00 2480,00
Курсы валют ЦБ РФ на 11.05
USD 62,52 -0,48
EUR 74,18 -0,86
Динамика курсов валют
Конвертор валют




Опрос
Вы посещаете ветеринара со своими питомцами?
Статистика | Все опросы
Новости партнеров
  • 76.ru в соцсетях
  • Мобильные приложения
RUgion.ru HEARST SHKULEV Digital Regional Network
Copyright © 2001-2018. ООО «Сеть городских порталов».
Увидели ошибку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter.
Порядок использования информации. Техподдержка.
Публикация материалов под меткой «На правах рекламы» и «Новости компаний» оплачена из средств рекламодателя
18+ Rambler's Top100  
Сетевое издание «76.ру» (18+). Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-70960 от 13.09.2017 г.
Учредитель: ООО «Сеть городских порталов». Редакция: ООО «Сеть городских порталов». Главный редактор: Прохорова Ольга Геннадиевна.
Адрес редакции: 150003, г. Ярославль, ул. Республиканская 3, корпус 4, офис 313, 8 (485) 259-9990 (доб. 2).
Электронный адрес редакции: 76@rugion.ru.  Сообщить новость
Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: ur@info74.ru.