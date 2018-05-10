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В День Победы в центре Ярославля внедорожник сбил мотоциклиста
10 мая 2018 15:02
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Авария с мотоциклистом случилась уже вечером около 21:45 на улице Республиканской у зданий «Красного маяка». Белый внедорожник «Вольво» сбил водителя на сером мотоцикле «Хонда».
— Многочисленные ушибы получил 35-летний водитель мотоцикла, — уточнили в управлении ГИБДД по Ярославской области.
Мужчину увезли в больницу. Накануне произошло ещё одно ДТП: под Ярославлем погиб водитель «пятнашки».
Фото: ГИБДД по ЯО
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