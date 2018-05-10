В День Победы в центре Ярославля внедорожник сбил мотоциклиста

Водитель слетел с мотоцикла кубарем

Авария с мотоциклистом случилась уже вечером около 21:45 на улице Республиканской у зданий «Красного маяка». Белый внедорожник «Вольво» сбил водителя на сером мотоцикле «Хонда».

— Многочисленные ушибы получил 35-летний водитель мотоцикла, — уточнили в управлении ГИБДД по Ярославской области.

Мужчину увезли в больницу. Накануне произошло ещё одно ДТП: под Ярославлем погиб водитель «пятнашки».