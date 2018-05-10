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Обзор
Я паркуюсь, как: будто забыл все правила к лету
10 мая 2018 14:23
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Весной большинство водителей вздохнули с облегчением: наконец-то снег не скрывает разметку, не сужает дороги. Ездить так легко и здорово. И парковаться тоже. Но, похоже, правила дорожного движения не всем даются легко, а потому в Ярославле появляется целый клан автолюбителей-нарушителей.
Мастера парковки в нашей новой подборке умудрились удивить своей находчивостью.
Поближе к дому
Этот случай уже можно отнести к классическим — поставить свою «ласточку» как можно ближе к окнам своей квартиры мечтают многие водители. В чём необходимость этого действия — непонятно. Ведь это не радует соседей и является нарушением правил парковки.
Ещё один ловкач зачем-то поставил свой «Вольво» посреди тротуара. Вероятно, так он хотел втиснуться на парковку, не закрывая поворот дороги. Но вышло неудачно.
Штраф за парковку на газоне или тротуаре — 1000 рублей.
Никому не мешаю?
Этот парковщик попался ещё в апреле, уровень его наглости необъясним до сих пор. Владелец «Форда» просто кинул свою машину на перекрёстке. Да-да, не криво у обочины, не на пешеходном переходе, а прямо на полосе встречного движения на улице Некрасова. Рядом с ним пристроился такой же умелец на «Киа».
Штраф за парковку, которая создаёт помехи, составит 2000 рублей.
Ещё один умелец пристроился на тротуаре накануне 8 мая, предусмотрительно оставив малюсенький проход для пешеходов.
— Ходите люди, как хотите, — возмущается в соцсетях на парковщика ярославец Сергей.
Немножко забыл правила
Владелец этой машины действительно оставил её так, хоть и может показаться, что «Тойота» ещё в движении. Недопарковался?
Заслужит ли штраф это нарушение — остаётся на усмотрение ГИБДД. Технически иномарка не создаёт помехи, и запрещающих парковку знаков на улице Свободы рядом не видно. Однако на этой улице много выездов со дворов, рядом с которыми также нельзя парковаться.
В случае с этим рядом парковщиков на улице Нахимсона нарушения очевидны. Разметка и знаки здесь предписывают стоянку перпендикулярно тротуару. Никого это не остановило.
Напомним, недавно на камеры уличного видеонаблюдения попали попытки водителя грузовика протиснуться в арку исторического дома. В итоге машина порушила стену.
Фото: Ярослав Мазур, Читатель 76.ru, Иван Сироткин, Сергей Поличной, Любовь Балашева, Алексей Баканов
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