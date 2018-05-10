Я паркуюсь, как: будто забыл все правила к лету

Кстати, эта "Газель" запарковалась по правилам - машина разгружается

Весной большинство водителей вздохнули с облегчением: наконец-то снег не скрывает разметку, не сужает дороги. Ездить так легко и здорово. И парковаться тоже. Но, похоже, правила дорожного движения не всем даются легко, а потому в Ярославле появляется целый клан автолюбителей-нарушителей.

Мастера парковки в нашей новой подборке умудрились удивить своей находчивостью.

Поближе к дому

Этот случай уже можно отнести к классическим — поставить свою «ласточку» как можно ближе к окнам своей квартиры мечтают многие водители. В чём необходимость этого действия — непонятно. Ведь это не радует соседей и является нарушением правил парковки.

Случай во дворе дома № 50 по улице Урицкого

Максимально близко к дому

Ещё один ловкач зачем-то поставил свой «Вольво» посреди тротуара. Вероятно, так он хотел втиснуться на парковку, не закрывая поворот дороги. Но вышло неудачно.

Такого парковщика прислали читатели 76.ru

Никому не мешаю?

Этот парковщик попался ещё в апреле, уровень его наглости необъясним до сих пор. Владелец «Форда» просто кинул свою машину на перекрёстке. Да-да, не криво у обочины, не на пешеходном переходе, а прямо на полосе встречного движения на улице Некрасова. Рядом с ним пристроился такой же умелец на «Киа».

Феноменальный случай нарушения правил парковки

Ещё один умелец пристроился на тротуаре накануне 8 мая, предусмотрительно оставив малюсенький проход для пешеходов.

— Ходите люди, как хотите, — возмущается в соцсетях на парковщика ярославец Сергей.

И почти никому не помешал

Немножко забыл правила

Владелец этой машины действительно оставил её так, хоть и может показаться, что «Тойота» ещё в движении. Недопарковался?

Надоело пытаться припарковаться на улице Свободы

Заслужит ли штраф это нарушение — остаётся на усмотрение ГИБДД. Технически иномарка не создаёт помехи, и запрещающих парковку знаков на улице Свободы рядом не видно. Однако на этой улице много выездов со дворов, рядом с которыми также нельзя парковаться.

В случае с этим рядом парковщиков на улице Нахимсона нарушения очевидны. Разметка и знаки здесь предписывают стоянку перпендикулярно тротуару. Никого это не остановило.

Почему они все так встали?

Напомним, недавно на камеры уличного видеонаблюдения попали попытки водителя грузовика протиснуться в арку исторического дома. В итоге машина порушила стену.