Без чиновничьей бюрократии: ярославцы повесят фонарики на мост, с которого упал ребёнок

Недавно с моста через Которосль упал 13-летний мальчик

В Ярославле на недействующем железнодорожном мосту через Которосль, с которого недавно упал ребёнок, установят освещение. И сделают это не власти, а простые горожане.

— Мы с друзьями ужаснулись, когда увидели новость про это происшествие, — рассказал журналист Дмитрий Уторов. — Мы побывали на этом мосту поздно ночью и поняли, что там очень темно — хоть глаз выколи. Я понимаю, что мост достаточно старый, поезда там не ходят, поэтому и поставить фонари в этом месте вероятно незачем.

Из-за бюрократических проволочек сделать освещение на мосту при помощи власте очень сложно. Поэтому ребята решили сами скинуться и купить несколько фонарей на солнечных батареях. А потом закрепить их на мосту, чтобы по вечерам там было немного посветлее.

— Мы не меценаты и надеемся на благоразумие людей, — добавил Уторов. — Фонари мы доработали таким образом, что их невозможно будет применить где-то еще.



Недавно с «бетошки» упал 13-летний мальчик. Он получил травмы головы и перелом лучевой кости. Ярославский журналист и его друзья уверены, что если бы на мосту было освещение, то этого могло бы не произойти. Молодые люди уже купили фонарики и планируют закрепить их на мосту сегодня или завтра, по которому каждый день ходят десятки людей.