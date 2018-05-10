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Город

Без чиновничьей бюрократии: ярославцы повесят фонарики на мост, с которого упал ребёнок

10 мая 2018 14:32
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освещение, Ярославль, Городская среда

В Ярославле на недействующем железнодорожном мосту через Которосль, с которого недавно упал ребёнок, установят освещение. И сделают это не власти, а простые горожане.

— Мы с друзьями ужаснулись, когда увидели новость про это происшествие, — рассказал журналист Дмитрий Уторов. — Мы побывали на этом мосту поздно ночью и поняли, что там очень темно — хоть глаз выколи. Я понимаю, что мост достаточно старый, поезда там не ходят, поэтому и поставить фонари в этом месте вероятно незачем.

Из-за бюрократических проволочек сделать освещение на мосту при помощи власте очень сложно. Поэтому ребята решили сами скинуться и купить несколько фонарей на солнечных батареях. А потом закрепить их на мосту, чтобы по вечерам там было немного посветлее.

— Мы не меценаты и надеемся на благоразумие людей, — добавил Уторов. — Фонари мы доработали таким образом, что их невозможно будет применить где-то еще.

В Ярославле в начале XX века для нужд Ярославской Большой мануфактуры (ныне Красный Перекоп) её владельцы – Корзинкины – построили рабочую железнодорожную ветку, соединившую фабрику со станцией «Всполье». Мост через Которосль получил название у местного населения «бетошка», т.к. при его строительстве активно использовался бетон – новый для того времени материал. Сейчас эта желазная дорога и мост недействующие.

Недавно с «бетошки» упал 13-летний мальчик. Он получил травмы головы и перелом лучевой кости. Ярославский журналист и его друзья уверены, что если бы на мосту было освещение, то этого могло бы не произойти. Молодые люди уже купили фонарики и планируют закрепить их на мосту сегодня или завтра, по которому каждый день ходят десятки людей.

Михаил Контуев
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Фото: Александра Савельева
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