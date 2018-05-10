Полиция нашла потерявшегося 11-летнего ребёнка: где мальчик провёл ночь

Мальчик уже дома

Родители 11-летнего Глеба Ермолина из Ярославля выдохнули — мальчик нашёлся. Его привели домой сотрудники уголовного розыска Красноперекопского отдела полиции. Мальчика нашли почти у дома.

— Он переночевал в подъезде другого дома и утром направился к себе домой, по дороге его и нашли, — рассказали в полиции.

Мальчика искали почти сутки. Родители испугались не на шутку — ребёнок ушёл без телефона.