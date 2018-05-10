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Полиция нашла потерявшегося 11-летнего ребёнка: где мальчик провёл ночь
10 мая 2018 13:27
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Родители 11-летнего Глеба Ермолина из Ярославля выдохнули — мальчик нашёлся. Его привели домой сотрудники уголовного розыска Красноперекопского отдела полиции. Мальчика нашли почти у дома.
— Он переночевал в подъезде другого дома и утром направился к себе домой, по дороге его и нашли, — рассказали в полиции.
Мальчика искали почти сутки. Родители испугались не на шутку — ребёнок ушёл без телефона.
Фото: УМВД по Ярославской области
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