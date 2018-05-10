В Ярославле крыса вылезла на капот машины прямо во время движения

Видео с грызуном обсуждают в социальных сетях

В интернете появилось видео с автомобильного регистратора, на запись которого попала крыса. Она вылезла из-под капота прямо на ходу. Кадры с грызуном, прокатившимся из-за Волги до центра на иномарке, сейчас активно обсуждают в социальных сетях.

— Обалдеть, крыса даже не в шоке, — пишет Александра Киселёва. — Как будто так и надо.

— У нас также из-под капота вылезла крыса и залезла обратно, — отмечает Любовь Суровая. — Много автосервисов объехали, никто не хотел достать.

Ещё одно видео выложил автомобилист из Угличского района. Там в объектив видеорегистратора попала «пьяная» дорожная разметка.