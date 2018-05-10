×
Открыть
Городские новости и погода в приложении 76.ru
Продажа авто, мото


Обратная связь

Город

Ярославна Елена Летучая в Каннах поразила всех своим откровенным нарядом

10 мая 2018 12:51
336 0
кинофестиваль, Канны, Ярославль, Елена Летучая, звёзды

Прекрасная Елена Летучая поразила всех на Каннском кинофестивале. Елена вышла на красную ковровую дорожку в ослепительном и достаточно откровенном вечернем платье. Для своего образа ярославская звезда выбрала платье от бренда Yakubowitch из тончайшего кружева, расшитого стеклярусом. Елена вместе с мужем адвокатом Юрием Анашенковым, бесспорно, стали одной из самых эффектных пар на этом вечере.

Элегантный образ Елены оценили её поклонники в Instagram. Фанаты телеведущей не скупились на комплименты.

— Елена прекрасная, вам предлагали в кино сниматься? Вы бы украсили собой любой фильм, — пишут Летучей в соцсетях.

Но поклонники всерьёз забеспокоились за Елену. Ведь несколько месяцев назад телеведущая призналась, что врачи нашли у неё проблемы с сердцем и запретили часто летать. Именно поэтому, как призналась Елена, она и ушла из шоу «Летучий отряд».

— Елена, не много ли перелётов? — спрашивают у звезды. — Волнуемся за вас.

— Да, много, — призналась Елена. — Нельзя было в Канны, но очень хотелось.

Кстати, до поездки во Францию Елена с мужем отдыхала в Арабских Эмиратах, а оттуда полетела на Маврикий.

Анна Лурье
Анна Лурье Написать письмо
Фото: elenapegas/Instagram
Продажа авто, мото
Далее: «Должен ехать по обочине»: в Ярославской области к 9 Мая нарисовали «пьяную» разметку

Новое на сайте
Валютные риски оформили в банках

Валютные риски оформили в банках
Жара после сильных осадков: синоптики предупредили ярославцев о надвигающемся балтийском антициклоне

Жара после сильных осадков: синоптики предупредили ярославцев о надвигающемся балтийском антициклоне
Вопрос-ответ: кассы нового образца

Вопрос-ответ: кассы нового образца
Ливни и грозы: синоптики предупредили ярославцев о дождливых праздниках

Ливни и грозы: синоптики предупредили ярославцев о дождливых праздниках
Кукольное царство ждет ярославцев

Кукольное царство ждет ярославцев

Фильм недели
3 мая
«Смешарики. Дежавю»: на потеху времени
Что нужно для празднования дня рождения? Кому-то достаточно спокойной встречи с близкими, а некоторым приключений по всему миру мало. И не нужно...
Комментарии (9): зайку можно ) далее
24 апреля
«Тренер»: страсти по футболу
Команда из Новороссийска ни за что не борется и нужна горстке энтузиастов. Тем не менее Столешников находит путь к сердцу как болельщиков, так и...
Комментарии (12): Сделали "Легенду номер 17"... далее
Лучшие курсы валют
Банки в Ярославле
  покупка продажа
USD 62,20 62,49
EUR 73,91 74,29
Драгоценные металлы
  покупка продажа
Золото 2380,00 2480,00
Курсы валют ЦБ РФ на 09.05
USD 63,01 0,29
EUR 75,04 0,23
Динамика курсов валют
Конвертор валют




Опрос
Вы посещаете ветеринара со своими питомцами?
Статистика | Все опросы
Новости партнеров
  • 76.ru в соцсетях
  • Мобильные приложения
RUgion.ru HEARST SHKULEV Digital Regional Network
Copyright © 2001-2018. ООО «Сеть городских порталов».
Увидели ошибку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter.
Порядок использования информации. Техподдержка.
Публикация материалов под меткой «На правах рекламы» и «Новости компаний» оплачена из средств рекламодателя
18+ Rambler's Top100  
Сетевое издание «76.ру» (18+). Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-70960 от 13.09.2017 г.
Учредитель: ООО «Сеть городских порталов». Редакция: ООО «Сеть городских порталов». Главный редактор: Прохорова Ольга Геннадиевна.
Адрес редакции: 150003, г. Ярославль, ул. Республиканская 3, корпус 4, офис 313, 8 (485) 259-9990 (доб. 2).
Электронный адрес редакции: 76@rugion.ru.  Сообщить новость
Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: ur@info74.ru.