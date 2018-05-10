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Ярославна Елена Летучая в Каннах поразила всех своим откровенным нарядом
10 мая 2018 12:51
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Прекрасная Елена Летучая поразила всех на Каннском кинофестивале. Елена вышла на красную ковровую дорожку в ослепительном и достаточно откровенном вечернем платье. Для своего образа ярославская звезда выбрала платье от бренда Yakubowitch из тончайшего кружева, расшитого стеклярусом. Елена вместе с мужем адвокатом Юрием Анашенковым, бесспорно, стали одной из самых эффектных пар на этом вечере.
Элегантный образ Елены оценили её поклонники в Instagram. Фанаты телеведущей не скупились на комплименты.
— Елена прекрасная, вам предлагали в кино сниматься? Вы бы украсили собой любой фильм, — пишут Летучей в соцсетях.
Но поклонники всерьёз забеспокоились за Елену. Ведь несколько месяцев назад телеведущая призналась, что врачи нашли у неё проблемы с сердцем и запретили часто летать. Именно поэтому, как призналась Елена, она и ушла из шоу «Летучий отряд».
— Елена, не много ли перелётов? — спрашивают у звезды. — Волнуемся за вас.
— Да, много, — призналась Елена. — Нельзя было в Канны, но очень хотелось.
Кстати, до поездки во Францию Елена с мужем отдыхала в Арабских Эмиратах, а оттуда полетела на Маврикий.
Фото: elenapegas/Instagram
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