Ярославна Елена Летучая в Каннах поразила всех своим откровенным нарядом

Елена приехала в Канны со своим супругом

Прекрасная Елена Летучая поразила всех на Каннском кинофестивале. Елена вышла на красную ковровую дорожку в ослепительном и достаточно откровенном вечернем платье. Для своего образа ярославская звезда выбрала платье от бренда Yakubowitch из тончайшего кружева, расшитого стеклярусом. Елена вместе с мужем адвокатом Юрием Анашенковым, бесспорно, стали одной из самых эффектных пар на этом вечере.

Элегантный образ Елены оценили её поклонники в Instagram. Фанаты телеведущей не скупились на комплименты.

— Елена прекрасная, вам предлагали в кино сниматься? Вы бы украсили собой любой фильм, — пишут Летучей в соцсетях.

Но поклонники всерьёз забеспокоились за Елену. Ведь несколько месяцев назад телеведущая призналась, что врачи нашли у неё проблемы с сердцем и запретили часто летать. Именно поэтому, как призналась Елена, она и ушла из шоу «Летучий отряд».

— Елена, не много ли перелётов? — спрашивают у звезды. — Волнуемся за вас.

— Да, много, — призналась Елена. — Нельзя было в Канны, но очень хотелось.

Кстати, до поездки во Францию Елена с мужем отдыхала в Арабских Эмиратах, а оттуда полетела на Маврикий.