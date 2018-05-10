За Волгой поднялся чёрный столб дыма: что горит

Пожар на строительной площадке

Меньше получаса назад над Заволжским районом поднялся чёрный столб дыма. Пожар случился на улице Космонавтов в районе пересечения с улице Яковлевской.

— Возгорание на строительной площадке, — сообщили в Главном управлении МЧС по Ярославской области.

Предположительно, вспыхнул строительный мусор. Пожарные уже выехали на место происшествия.

В ночь на 9 мая на трассе в Ярославской области сгорел автосервис.

Чёрный дым распространяется по улицам