За Волгой поднялся чёрный столб дыма: что горит

|
|
Вы не авторизованыВход Регистрация
|
Обратная связь
Если у вас есть предложения или замечания о работе наших сайтов, вы можете отправить нам сообщение через форму обратной связи.
|
Меньше получаса назад над Заволжским районом поднялся чёрный столб дыма. Пожар случился на улице Космонавтов в районе пересечения с улице Яковлевской.
— Возгорание на строительной площадке, — сообщили в Главном управлении МЧС по Ярославской области.
Предположительно, вспыхнул строительный мусор. Пожарные уже выехали на место происшествия.
В ночь на 9 мая на трассе в Ярославской области сгорел автосервис.
Фото: Роман Мордашов / vk.com, Подслушано в Ярославле / vk.com
|
Новое на сайте
Фильм недели
3 мая
«Смешарики. Дежавю»: на потеху времени
Что нужно для празднования дня рождения? Кому-то достаточно спокойной встречи с близкими, а некоторым приключений по всему миру мало. И не нужно...
зайку можно ) далее
24 апреля
«Тренер»: страсти по футболу
Команда из Новороссийска ни за что не борется и нужна горстке энтузиастов. Тем не менее Столешников находит путь к сердцу как болельщиков, так и...
Сделали "Легенду номер 17"... далее
Лучшие курсы валют
Опрос
Новости партнеров