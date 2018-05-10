В Ярославской области женщина погибла под колёсами машины, возвращаясь домой от подруги

Женщину сбили на пешеходном переходе

В Рыбинске на пешеходном переходе насмерть сбили 57-летнюю женщину. По словам родственников погибшей женщины, виновник ДТП был пьяный и сбежал с места аварии.

— После ДТП водитель «Волги» бросил машину в соседнем дворе и сбежал. Но другие водители стали его преследовать и задержали. Ему 70 лет. Говорят, что он был пьян. Момент аварии попал на камеры видеорегистраторов, — рассказывает родственник погибшей Игорь Маринин. (имя изменено - прим. ред.)

По словам Андрея, одна машина остановилась, чтобы пропустить женщину, а вот «Волга» не затормозила. У погибшей женщины остались две дочки. Вчера вечером она возвращалась от подруги домой.

- Где-то в районе 21.10 я с мужем и детьми стояли на остановке, ждали транспорт ехать на салют. Эта женщина стояла по другую сторону на остановке, одна. Вдруг услышала громкий хлопок, смотрю, на пешеходном что-то случилось, подумала машина колесо проткнула. Голову поворачиваю, сначала не поняла, обзор закрыла другая машина, вот как раз когда сбила другая. Потом уже увидела, как отлетело от машины что-то на метров 15-20 наверно от пешеходного. Это была та женщина. Машина, сбившая, сначала остановилась, но потом резко поехала вперёд. За ней следом ехала другая, мужчина вроде сначала вышел, потом резко поехал следом за тем, кто сбил. Муж тут же вызывал скорую. Мужчина, который стоял рядом с нами, подбежал к женщине. Она, говорят, была ещё жива, - рассказала очевидец произошедшего Светлана Зайцева.

— Водитель действительно покинул место ДТП. Его задержали буквально час назад, — пояснили в УГИБДД Рыбинска.

По факту аварии проводится проверка.

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