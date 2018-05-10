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На водителя «Тойоты», сбившего на переходе в Рыбинске девочку, возбудили уголовное дело

10 мая 2018 11:47
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ДТП, авария, Рыбинск, Ярославская область, ребёнок

Полиция Рыбинска возбудила уголовное дело на 52-летнего водителя «Тойоты-Короллы», который в марте сбил восьмилетнюю девочку на пешеходном переходе.

Авария произошла днём 22 марта. Девочка переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу на Волочаевской улице. Ребёнок начал переходить дорогу, когда транспорт, ехавший в правом ряду, затормозил, пропуская пешеходов. Водитель «Тойоты», ехавший в левом ряду, скорости не сбросил и на полном ходу сбил девочку.

Ребёнок получил серьезные травмы. Водитель прошёл медицинское освидетельствование, которое показало, что в момент ДТП он был трезв.

— На мужчину возбудили уголовное дело по статье «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, трамваем либо другим механическим транспортным средством, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека», — рассказали в пресс-службе полиции. — По этой статье предусмотрено максимальное наказание — лишение свободы до двух лет.

Елена Вахрушева
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Фото: ГИБДД Рыбинск
Продажа авто, мото
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