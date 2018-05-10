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Город

«Выражаем глубокое соболезнование»: ярославские депутаты скорбят по умершему коллеге

10 мая 2018 11:45
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Ярославль, Яроблдума

Сегодня в Ярославле на воинском кладбище похоронили депутата Государственной думы Ярославской области 4-го созыва Владимира Кротика, который скоропостижно скончался на 72-м году жизни 7 мая. Прощальная панихида прошла во Дворце культуры имени Добрынина.

— Депутаты выражают глубокое соболезнование родным и близким Владимира Ивановича в связи с его кончиной, — сказали в аппарате Ярославской областной думы.

Владимир Кротик работал областным депутатом с 2004 по 2008 годы. А с 1990 по 1994 год был военным комиссаром Ярославской области.

Родился Владимир Кротик на Дальнем Востоке, в Амурской области. Там же окончил Дальневосточное общевойсковое училище. В 1968 году служил в Чехословакии, затем перевелся в Рязань в высшее воздушно-десантное командное училище. Командовал взводом, ротой, батальоном курсантов. В 1979 году уехал на войну в Афганистан. По возвращении оттуда он командовал полком в Туле, а затем был заместителем командира в Тульской дивизии, которой командовал тогда генерал Александр Лебедь. Не раз Кротик бывал в командировках в горячих точках — Сумгаите, Бишкеке. На его счету более 800 прыжков с парашютом.

В 1990 году Владимир Кротик был переведён в Ярославль, где работал областным военным комиссаром. Выйдя в отставку, занимался бизнесом. В марте 2004 года его избрали депутатом Государственной думы Ярославской области четвертого созыва по единому общеобластному избирательному округу от блока «Правда. Порядок. Справедливость».

Редакция 76.ru приносит соболезнования родным и близким Владимира Кротика.

Михаил Контуев
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Фото: Ярославская областная Дума
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