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На полигоне «Скоково» неделю замеряли радиацию: результаты
10 мая 2018 11:06
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Целую неделю на мусорном полигоне «Скоково» замеряют уровень радиации. Ежедневно на свалку выезжают спасатели управления МЧС по Ярославской области, которые также осматривают территорию в поисках возгораний — сейчас в регионе объявлен пожароопасный период.
При норме радиации до 0,22 микрозиверт в час на полигоне под Ярославлем за неделю оказались такие цифры:
— С 28 апреля для усиленного контроля в условиях пожароопасного сезона на полигоне «Скоково» установлен пост Главного управления МЧС по Ярославской области. Сотрудники МЧС и специалисты департамента охраны окружающей среды и природопользования контролируют соблюдение мер пожарной и радиационной безопасности, а также соблюдение экологической безопасности при транспортировке отходов, — рассказали в департаменте.
Кстати, ранее спасатели заявляли, что в Ярославле уровень радиации выше, чем на свалке.
Напомним, интерес к свалке всколыхнула история с московским мусором. Она развернулась после того, как ярославские коммунисты увидели — на полигон «Скоково» едут мусоровозы с московскими номерами. Областное правительство признало, что прорабатывается вопрос о размещении у нас столичных отходов. Аргументируют тем, что регион получит внушительный транш в 500 миллионов рублей.
Фото: Александра Савельева
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