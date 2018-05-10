×
Открыть
Городские новости и погода в приложении 76.ru
Продажа авто, мото


Обратная связь

Город

На полигоне «Скоково» неделю замеряли радиацию: результаты

10 мая 2018 11:06
894 1
Ярославль, Скоково, мусорный скандал

Целую неделю на мусорном полигоне «Скоково» замеряют уровень радиации. Ежедневно на свалку выезжают спасатели управления МЧС по Ярославской области, которые также осматривают территорию в поисках возгораний — сейчас в регионе объявлен пожароопасный период.

При норме радиации до 0,22 микрозиверт в час на полигоне под Ярославлем за неделю оказались такие цифры:

  • пятница, 4 мая — 0,11 микрозиверта в час;
  • суббота, 5 мая — 0,11 микрозиверта в час;
  • воскресенье, 6 мая — 0,10 микрозиверта в час;
  • понедельник, 7 мая — 0,07 микрозиверта в час;
  • вторник, 8 мая — 0,08 микрозиверта в час;
  • среда, 9 мая — 0,10 микрозиверта в час;
  • четверг, 10 мая — 0,10 микрозиверта в час.

— С 28 апреля для усиленного контроля в условиях пожароопасного сезона на полигоне «Скоково» установлен пост Главного управления МЧС по Ярославской области. Сотрудники МЧС и специалисты департамента охраны окружающей среды и природопользования контролируют соблюдение мер пожарной и радиационной безопасности, а также соблюдение экологической безопасности при транспортировке отходов, — рассказали в департаменте.

Кстати, ранее спасатели заявляли, что в Ярославле уровень радиации выше, чем на свалке

Напомним, интерес к свалке всколыхнула история с московским мусором. Она развернулась после того, как ярославские коммунисты увидели — на полигон «Скоково» едут мусоровозы с московскими номерами. Областное правительство признало, что прорабатывается вопрос о размещении у нас столичных отходов. Аргументируют тем, что регион получит внушительный транш в 500 миллионов рублей.

Анна Елкина
Анна Елкина Написать письмо
Фото: Александра Савельева
Продажа авто, мото
Далее: Под Ярославлем Ford протаранил «пятнашку»: погиб водитель

Новое на сайте
Валютные риски оформили в банках

Валютные риски оформили в банках
Жара после сильных осадков: синоптики предупредили ярославцев о надвигающемся балтийском антициклоне

Жара после сильных осадков: синоптики предупредили ярославцев о надвигающемся балтийском антициклоне
Вопрос-ответ: кассы нового образца

Вопрос-ответ: кассы нового образца
Ливни и грозы: синоптики предупредили ярославцев о дождливых праздниках

Ливни и грозы: синоптики предупредили ярославцев о дождливых праздниках
Кукольное царство ждет ярославцев

Кукольное царство ждет ярославцев

Фильм недели
3 мая
«Смешарики. Дежавю»: на потеху времени
Что нужно для празднования дня рождения? Кому-то достаточно спокойной встречи с близкими, а некоторым приключений по всему миру мало. И не нужно...
Комментарии (9): зайку можно ) далее
24 апреля
«Тренер»: страсти по футболу
Команда из Новороссийска ни за что не борется и нужна горстке энтузиастов. Тем не менее Столешников находит путь к сердцу как болельщиков, так и...
Комментарии (12): Сделали "Легенду номер 17"... далее
Лучшие курсы валют
Банки в Ярославле
  покупка продажа
USD 62,20 62,49
EUR 73,91 74,29
Драгоценные металлы
  покупка продажа
Золото 2380,00 2480,00
Курсы валют ЦБ РФ на 09.05
USD 63,01 0,29
EUR 75,04 0,23
Динамика курсов валют
Конвертор валют




Опрос
Вы посещаете ветеринара со своими питомцами?
Статистика | Все опросы
Новости партнеров
  • 76.ru в соцсетях
  • Мобильные приложения
RUgion.ru HEARST SHKULEV Digital Regional Network
Copyright © 2001-2018. ООО «Сеть городских порталов».
Увидели ошибку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter.
Порядок использования информации. Техподдержка.
Публикация материалов под меткой «На правах рекламы» и «Новости компаний» оплачена из средств рекламодателя
18+ Rambler's Top100  
Сетевое издание «76.ру» (18+). Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-70960 от 13.09.2017 г.
Учредитель: ООО «Сеть городских порталов». Редакция: ООО «Сеть городских порталов». Главный редактор: Прохорова Ольга Геннадиевна.
Адрес редакции: 150003, г. Ярославль, ул. Республиканская 3, корпус 4, офис 313, 8 (485) 259-9990 (доб. 2).
Электронный адрес редакции: 76@rugion.ru.  Сообщить новость
Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: ur@info74.ru.