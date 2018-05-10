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Под Ярославлем Ford протаранил «пятнашку»: погиб водитель

10 мая 2018 11:49
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ДТП, авария, Ярославль

В Ярославском районе в деревне Петелино автомобиль Ford, за рулём которого был 30-летний мужчина, въехал в ВАЗ-2115. Авария произошла 9 мая в 8 вечера.

Обе машины ехали без пассажиров.

Ford остался практически без капота, удар пришёлся ВАЗу в водительскую сторону, отечественный автомобиль смяло так, что на нем не осталось живого места.

На месте аварии работали сотрудники МЧС, ГИБДД, бригада скорой помощи.

— В результате ДТП 41-летний водитель автомобиля ВАЗ-2115 получил смертельную травму, — рассказали в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

Госавтоинспекция проводит проверку.

8 мая в Ярославской области вечером сбили велосипедиста. Мужчина скончался в реанимации.

Елена Вахрушева
Елена Вахрушева Написать письмо
Фото: МЧС
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