|
|
Вы не авторизованыВход Регистрация
|
Обратная связь
Если у вас есть предложения или замечания о работе наших сайтов, вы можете отправить нам сообщение через форму обратной связи.
|
Под Ярославлем Ford протаранил «пятнашку»: погиб водитель
10 мая 2018 11:49
1 732 0
В Ярославском районе в деревне Петелино автомобиль Ford, за рулём которого был 30-летний мужчина, въехал в ВАЗ-2115. Авария произошла 9 мая в 8 вечера.
Обе машины ехали без пассажиров.
Ford остался практически без капота, удар пришёлся ВАЗу в водительскую сторону, отечественный автомобиль смяло так, что на нем не осталось живого места.
На месте аварии работали сотрудники МЧС, ГИБДД, бригада скорой помощи.
— В результате ДТП 41-летний водитель автомобиля ВАЗ-2115 получил смертельную травму, — рассказали в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.
Госавтоинспекция проводит проверку.
8 мая в Ярославской области вечером сбили велосипедиста. Мужчина скончался в реанимации.
Фото: МЧС
|
Новое на сайте
Фильм недели
3 мая
«Смешарики. Дежавю»: на потеху времени
Что нужно для празднования дня рождения? Кому-то достаточно спокойной встречи с близкими, а некоторым приключений по всему миру мало. И не нужно...
зайку можно ) далее
24 апреля
«Тренер»: страсти по футболу
Команда из Новороссийска ни за что не борется и нужна горстке энтузиастов. Тем не менее Столешников находит путь к сердцу как болельщиков, так и...
Сделали "Легенду номер 17"... далее
Лучшие курсы валют
Опрос
Новости партнеров