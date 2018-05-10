«Нашли время»: сотни ярославцев встали в пробку из-за дорожных рабочих

Сегодня в Ярославле из-за дорожных работ в пробку попали сотни ярославцев. В утренний час пик на Московском проспекте дорожные рабочие рисовали разметку.

— Неужели нельзя это делать не в то время, когда люди едут на работу? — возмущаются жители Нефтестроя. — Мы простояли в пробке лишние полчаса.

Также простояли и сотни других жителей нескольких районов, которые едут на работу через Московский проспект. Была пробка и в обратную сторону. Из-за дорожных работ проспект встал в обе стороны.

На Московском проспекте нанесли свежую разметку

Сейчас пробок на Московском проспекте нет.

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