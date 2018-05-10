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Ушел без телефона: в Ярославле в День Победы пропал 11-летний мальчик

10 мая 2018 11:12
4 672 0
Ярославль, поиск людей

В Ярославле объявили в розыск 11-летнего Глеба Ермолина, который 9 мая ушёл из дома и не вернулся.

Пропал ребёнок в Красноперекопском районе, он жил в доме на улице Зелинского. 9 мая родители, вернувшись с работы домой, не увидели сына дома. Сначала бросились искать сами, потом позвонили в полицию. Сейчас к поискам присоединились волонтёры.

Искать трудно — у мальчика с собой нет даже телефона. Он ушел, похоже, без каких-либо вещей и сумок с собой.

Приметы ребёнка: на вид 12–13 лет, худощавого телосложения, рост 150–160 см, волосы темно-русые длинная челка, зачесанная назад. Был одет в темно-синюю ветровку, толстовку с капюшоном белого цвета с черными полосами, джинсы узкие темно-синего цвета, полуботинки черного цвета.

— Ребенок с особенностями развития, также имеет дефект речи, не выговаривает букву «Р», — уточнили в УМВД по Ярославской области.

Всех, кто знает что-либо о местонахождении Глеба, полиция просит позвонить по телефонам: 21-02-02; а также 02, с сотового 102.

Ольга Прохорова
Ольга Прохорова Написать письмо
Фото: УМВД по Ярославской области
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