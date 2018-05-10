|
|
Вы не авторизованыВход Регистрация
|
Обратная связь
Если у вас есть предложения или замечания о работе наших сайтов, вы можете отправить нам сообщение через форму обратной связи.
|
Ушел без телефона: в Ярославле в День Победы пропал 11-летний мальчик
10 мая 2018 11:12
4 672 0
В Ярославле объявили в розыск 11-летнего Глеба Ермолина, который 9 мая ушёл из дома и не вернулся.
Пропал ребёнок в Красноперекопском районе, он жил в доме на улице Зелинского. 9 мая родители, вернувшись с работы домой, не увидели сына дома. Сначала бросились искать сами, потом позвонили в полицию. Сейчас к поискам присоединились волонтёры.
Искать трудно — у мальчика с собой нет даже телефона. Он ушел, похоже, без каких-либо вещей и сумок с собой.
Приметы ребёнка: на вид 12–13 лет, худощавого телосложения, рост 150–160 см, волосы темно-русые длинная челка, зачесанная назад. Был одет в темно-синюю ветровку, толстовку с капюшоном белого цвета с черными полосами, джинсы узкие темно-синего цвета, полуботинки черного цвета.
— Ребенок с особенностями развития, также имеет дефект речи, не выговаривает букву «Р», — уточнили в УМВД по Ярославской области.
Всех, кто знает что-либо о местонахождении Глеба, полиция просит позвонить по телефонам: 21-02-02; а также 02, с сотового 102.
Фото: УМВД по Ярославской области
|
Новое на сайте
Фильм недели
3 мая
«Смешарики. Дежавю»: на потеху времени
Что нужно для празднования дня рождения? Кому-то достаточно спокойной встречи с близкими, а некоторым приключений по всему миру мало. И не нужно...
зайку можно ) далее
24 апреля
«Тренер»: страсти по футболу
Команда из Новороссийска ни за что не борется и нужна горстке энтузиастов. Тем не менее Столешников находит путь к сердцу как болельщиков, так и...
Сделали "Легенду номер 17"... далее
Лучшие курсы валют
Опрос
Новости партнеров