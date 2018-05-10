Изменила цвет волос и подстриглась: где нашли сбежавшую 16-летнюю школьницу

Девочку нашли в Сергиев-Посаде

16-летнюю девочку из Мышкина нашли. Александру Фёдорову разыскали в Сергиев-Посаде. Об этом рассказала мама девочки. Девочка пропала 28 апреля. А чтобы её не могли найти, изменила цвет волос и подстриглась.

— Александра нашлась, живая. Из Сергиев-Посада привезли в Мышкин. Всем большое спасибо за поиски. Изменила цвет волос и длину, — рассказала мама девочки Алёна Голубева.

Напомним, Александру разыскивали и за пределами Ярославской области. Волонтёры и жители Мышкина считали, что она могла уехать в Москву. По словам соседей, Александра сбежала из дома не от хорошей жизни: у неё были проблемы с отчимом.