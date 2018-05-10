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В Ярославле отгремел салют Победы: видео
10 мая 2018 09:44
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Вчера вечером в Ярославле отгремел салют Победы. Залпы звучали со стороны Которосли. Салют был недолгий, но красивый. Многие отметили, что фейерверк был пышнее, чем в предыдущие годы.
Пропустили? Смотрите яркое видео салюта!
А здесь — наш большой фоторепортаж с салюта.
Город вчера гулял весь день, как прошёл праздник, смотрите в нашей трансляции.
Фото: Александра Савельева
Видео: Андрей Ефимов
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