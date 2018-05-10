В Ярославле отгремел салют Победы: видео

Салют гремел несколько минут

Вчера вечером в Ярославле отгремел салют Победы. Залпы звучали со стороны Которосли. Салют был недолгий, но красивый. Многие отметили, что фейерверк был пышнее, чем в предыдущие годы.

Пропустили? Смотрите яркое видео салюта!

А здесь — наш большой фоторепортаж с салюта.

Город вчера гулял весь день, как прошёл праздник, смотрите в нашей трансляции.