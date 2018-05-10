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Скончался в реанимации: в Ярославской области насмерть сбили велосипедиста

10 мая 2018 09:33
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ДТП, авария, Ярославль, велосипедист

В Ярославской области поздно вечером насмерть сбили велосипедиста.

ДТП произошло 8 мая в 21:45 в Гаврилов-Ямском районе возле деревни Шалаево. 43-летний водитель «Пежо» не заметил мужчину на велосипеде, который двигался в попутном направлении. В полиции сообщили, что 43-летний велосипедист ехал по дороге в тёмной одежде без светоотражающих элементов.

— В результате ДТП велосипедист попал в реанимацию, где позже скончался от полученных травм, — рассказали в УМВД по Ярославской области.

По факту ДТП проводится проверка.

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Анна Лурье
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Фото: Александра Савельева
Продажа авто, мото
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