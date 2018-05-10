Ради него устроили пробку: каким был победный салют в Ярославле

Праздничный салют в честь 73-й годовщины Дня Победы в Ярославле собрались смотреть несколько тысяч человек. Из-за него даже образовалась пробка на Московском мосту и его развязках — люди смотрели на салют прямо из машин.

А каким он был, запечатлела фотограф 76.ru Александра Савельева.

Большой фоторепортаж с празднования Дня Победы здесь.