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Ради него устроили пробку: каким был победный салют в Ярославле
9 мая 2018 22:41
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Праздничный салют в честь 73-й годовщины Дня Победы в Ярославле собрались смотреть несколько тысяч человек. Из-за него даже образовалась пробка на Московском мосту и его развязках — люди смотрели на салют прямо из машин.
А каким он был, запечатлела фотограф 76.ru Александра Савельева.
Большой фоторепортаж с празднования Дня Победы здесь.
Фото: Александа Савельева, Александра Савельева
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