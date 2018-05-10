В муниципалитете Ярославля сократят работников: сколько на этом сэкономит бюджет

Муниципалитет планирует сокращать аппарат. Как ответит мэрия?

В муниципалитете Ярославля грядут сокращения. Сегодня на комиссии депутаты обсудят вопрос сокращения аппарата муниципалитета. Сейчас в штате муниципалитета официально работают 19 человек, в их числе председатель и два депутата, работающие на постоянной основе.

— Предусматривается сокращение четырёх штатных единиц: трёх должностей муниципальной службы и одной немуниципальной должности, — поясняется в предложении. — В настоящее время имеется необходимость приведения расходов по содержанию органов городского самоуправления в соответствие с предельным нормативом.

Экономию от такого сокращения уже посчитали — это 1,776 миллиона рублей в год.

Кстати, прокуратура заподозрила одного из депутатов муниципалитета в коррупционной схеме.