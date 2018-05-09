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В Ярославской области одинокого лосёнка приютило стадо овец
9 мая 2018 20:55
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Необычная история спасения произошла в деревне Игрищи Ярославского района. Здесь пастух овец обнаружил в своём стаде прибившегося новорождённого лосёнка. Овцы приютили малыша и не прогоняли.
— Матери рядом не было, и он пропасся в стаде овец почти неделю, — рассказали в департаменте охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области. — Затем инспектором департамента совместно с работниками Ярославской региональной общественной организации «Областное общество охотников и рыболовов» лосёнок был отправлен в Костромскую область на Сумароковскую лосеферму.
Как сообщают с фермы, малыш сейчас адаптируется к новому месту, чувствует он себя отлично.
Фото: Департамент охраны окружющей среды и природопользования ЯО
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