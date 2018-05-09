|
|
Вы не авторизованыВход Регистрация
|
Обратная связь
Если у вас есть предложения или замечания о работе наших сайтов, вы можете отправить нам сообщение через форму обратной связи.
|
Победный салют в Ярославле: когда и где смотреть
9 мая 2018 19:52
2 411 0
Празднование 73-й годовщины Дня Победы в Ярославле завершат большим и красивым салютом. Начнётся он сегодня в 22:00 со стороны стадиона «Спартаковец».
Лучшие виды на него откроются с Которосльной набережной, у часовни Иконы Казанской Божьей Матери (неподалёку от моста на Московский проспект).
Каким был парад на Советской площади, и как шествовал «Бессмертный полк» — смотрите атмосферу праздника в нашем фоторепортаже и онлайн-трансляции.
Фото: Александра Савельева
|
Новое на сайте
Фильм недели
3 мая
«Смешарики. Дежавю»: на потеху времени
Что нужно для празднования дня рождения? Кому-то достаточно спокойной встречи с близкими, а некоторым приключений по всему миру мало. И не нужно...
зайку можно ) далее
24 апреля
«Тренер»: страсти по футболу
Команда из Новороссийска ни за что не борется и нужна горстке энтузиастов. Тем не менее Столешников находит путь к сердцу как болельщиков, так и...
Сделали "Легенду номер 17"... далее
Лучшие курсы валют
Опрос
Новости партнеров