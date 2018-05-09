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Победный салют в Ярославле: когда и где смотреть

9 мая 2018 19:52
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День Победы, салют, Ярославль

Празднование 73-й годовщины Дня Победы в Ярославле завершат большим и красивым салютом. Начнётся он сегодня в 22:00 со стороны стадиона «Спартаковец».

Лучшие виды на него откроются с Которосльной набережной, у часовни Иконы Казанской Божьей Матери (неподалёку от моста на Московский проспект).

Каким был парад на Советской площади, и как шествовал «Бессмертный полк» — смотрите атмосферу праздника в нашем фоторепортаже и онлайн-трансляции.

Анна Елкина
Анна Елкина Написать письмо
Фото: Александра Савельева
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