|
|
Вы не авторизованыВход Регистрация
|
Обратная связь
Если у вас есть предложения или замечания о работе наших сайтов, вы можете отправить нам сообщение через форму обратной связи.
|
В Рыбинске появится остановка, на которой можно будет зарядить сотовый
9 мая 2018 18:13
437 0
В Рыбинске появится первый в Ярославской области самый современный павильон на остановке. Комплекс уже монтируют на центральной Соборной площади.
Новая остановка будет не только с крышей, под которой можно будет спокойно спрятаться от непогоды, но и на розетками, где можно будет подзарядить телефон.
— Изготовление и монтаж остановочного павильона выполняются за счет средств инвестора, без участия городского бюджета. Проект согласован с администрацией Рыбинска. Место инвестором выбрано неслучайно. Соборная площадь — крупный узел общественного транспорта, здесь всегда много пассажиров, конечная остановка «дачных» маршрутов. В этом месте будут наиболее востребованными услуги торговых площадей, — рассказал заместитель главы Рыбинска по городскому хозяйству Алексей Рябченков.
Даже внешний вид остановки согласовали с архитекторами, чтобы павильон не противоречил стилю площади. В Ярославле же пока остаются несколько десятков мест, где на остановках нет даже крыши.
Фото: Администрация Рыбинска, администрация Рыбинска
Далее: «Заброшенные памятники войны — это наша боль»: сенатор Анатолий Лисицын о том, почему надо восстановить каждый
|
Новое на сайте
Фильм недели
3 мая
«Смешарики. Дежавю»: на потеху времени
Что нужно для празднования дня рождения? Кому-то достаточно спокойной встречи с близкими, а некоторым приключений по всему миру мало. И не нужно...
зайку можно ) далее
24 апреля
«Тренер»: страсти по футболу
Команда из Новороссийска ни за что не борется и нужна горстке энтузиастов. Тем не менее Столешников находит путь к сердцу как болельщиков, так и...
Сделали "Легенду номер 17"... далее
Лучшие курсы валют
Опрос
Новости партнеров