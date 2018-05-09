В Рыбинске появится остановка, на которой можно будет зарядить сотовый

В Рыбинске устанавливают остановку, где можно будет зарядить сотовый

В Рыбинске появится первый в Ярославской области самый современный павильон на остановке. Комплекс уже монтируют на центральной Соборной площади.

Новая остановка будет не только с крышей, под которой можно будет спокойно спрятаться от непогоды, но и на розетками, где можно будет подзарядить телефон.

— Изготовление и монтаж остановочного павильона выполняются за счет средств инвестора, без участия городского бюджета. Проект согласован с администрацией Рыбинска. Место инвестором выбрано неслучайно. Соборная площадь — крупный узел общественного транспорта, здесь всегда много пассажиров, конечная остановка «дачных» маршрутов. В этом месте будут наиболее востребованными услуги торговых площадей, — рассказал заместитель главы Рыбинска по городскому хозяйству Алексей Рябченков.

Даже внешний вид остановки согласовали с архитекторами, чтобы павильон не противоречил стилю площади. В Ярославле же пока остаются несколько десятков мест, где на остановках нет даже крыши.