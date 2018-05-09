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Выкинули даже крест: в Ярославской области кладбище превратили в свалку
9 мая 2018 13:18
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Устроить такую свалку — надо уметь. Но жители Рыбинского района Ярославской области с этой задачей справились. На кладбище у деревни Глушицы местные жители устроили настоящую мусорку.
По территории кладбища разлетаются целлофановые пакеты и выброшенные ненужные венки. На свалке оказался даже могильный крест.
— Просто крик души. Почему в нас нет уважения не только к живым, но и усопшим? А ведь у кладбища, наверное, есть владелец, — жалуются местные жители в группе «Подслушано в Рыбинске».
Увы, субботник до этого кладбища не дошёл. Кстати, ещё недавно рыбинская прокуратура обязала владельцев кладбищ ликвидировать антисанитарию на территориях.
Фото: Подслушано в Рыбинске / vk.com
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