Выкинули даже крест: в Ярославской области кладбище превратили в свалку

По кладбищу разлетается свалка

Устроить такую свалку — надо уметь. Но жители Рыбинского района Ярославской области с этой задачей справились. На кладбище у деревни Глушицы местные жители устроили настоящую мусорку.

По территории кладбища разлетаются целлофановые пакеты и выброшенные ненужные венки. На свалке оказался даже могильный крест.

— Просто крик души. Почему в нас нет уважения не только к живым, но и усопшим? А ведь у кладбища, наверное, есть владелец, — жалуются местные жители в группе «Подслушано в Рыбинске».

Увы, субботник до этого кладбища не дошёл. Кстати, ещё недавно рыбинская прокуратура обязала владельцев кладбищ ликвидировать антисанитарию на территориях.