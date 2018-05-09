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Город

С Днём Победы! 9 Мая в Ярославле — в режиме онлайн

9 мая 2018 08:52
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9 мая, Ярославль, День Победы в Ярославле

С праздником, друзья! С Днём Победы! Сегодня в Ярославле по всему городу будут праздновать 9 Мая. Нас ждет парад Победы, шествие «Бессмертного полка», концерты и угощение полевой кашей.

Чтобы ничего не пропустить и увидеть, как город празднует и вспоминает тех, кому обязан этим праздником, смотрите нашу онлайн-трансляцию.

13:48
Онлайн-трансляция шествия «Бессмертного полка».

11:29

«Бессмертный полк» в Ярославле в этом году просто огромный! Колонна кажется бесконечной.

11:00 Будьте аккуратны, проходя на «Бессмертый полк», здесь устроили давку у рамок, чтобы попасть в строй.

10:58 В Рыбинске «Бессмертный полк» уже стартовал.

10:41
Через 20 минут начнёт своё шествие по городу «Бессмертный полк». Завершается построение, присоединяйтесь!

10:37 Волонтёры бережно ухаживают за ветеранами Ярославской области, которые сегодня здесь. 

10:19 Ведём видео-трансляцию с Парада Победы в Ярославле 

10:05 Начался парад.

09:45 Увы, обычным ярославцам парад смотреть придётся только из-за забора. Аналогичная ситуация была и в прошлом году, что сильно возмутило многих. 

09:40
Их уже много - тех, кто приехал утром в центр, чтобы попасть на Парад Победы. И народ всё прибывает. Настроение праздничное! 

09:33
Первые лица города и области пришли в Вечному огню. Впереди колонны - губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов.

09:11
Да, есть же список всех улиц, где сегодня перекроют движение. Сохраните себе.

09:08
Здесь и ребята - юные моряки.

09:07
Кадеты несут венок к Вечному огню.

09:05
Уже идёт построение у Вечного огня

09:03
Дороги в центре Ярославля сегодня перекрывают - ищите пути объезда.

Редакция 76.ru
Фото: Александра Савельева, Бессмертный полк Ярославль / vk.com
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