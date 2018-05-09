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Онлайн-трансляция
С Днём Победы! 9 Мая в Ярославле — в режиме онлайн
9 мая 2018 08:52
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С праздником, друзья! С Днём Победы! Сегодня в Ярославле по всему городу будут праздновать 9 Мая. Нас ждет парад Победы, шествие «Бессмертного полка», концерты и угощение полевой кашей.
Чтобы ничего не пропустить и увидеть, как город празднует и вспоминает тех, кому обязан этим праздником, смотрите нашу онлайн-трансляцию.
11:00 Будьте аккуратны, проходя на «Бессмертый полк», здесь устроили давку у рамок, чтобы попасть в строй.
10:41
09:45 Увы, обычным ярославцам парад смотреть придётся только из-за забора. Аналогичная ситуация была и в прошлом году, что сильно возмутило многих.
09:40
09:33
09:11
Фото: Александра Савельева, Бессмертный полк Ярославль / vk.com
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