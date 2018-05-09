С Днём Победы! 9 Мая в Ярославле — в режиме онлайн

Сегодня вспоминаем тех, кто отдал жизнь за Родину

С праздником, друзья! С Днём Победы! Сегодня в Ярославле по всему городу будут праздновать 9 Мая. Нас ждет парад Победы, шествие «Бессмертного полка», концерты и угощение полевой кашей.

Чтобы ничего не пропустить и увидеть, как город празднует и вспоминает тех, кому обязан этим праздником, смотрите нашу онлайн-трансляцию.